Broly torna a mostrarsi nel nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ

eurogamer

(Di martedì 13 marzo 2018) Tra le nuove aggiunte in programma per, come probabilmente saprete, ci sono i personaggi die Bardock, i nuovi combattenti in arrivo nel roster già visti in azione in due video.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo dare unsguardo a, chenelufficiale pubblicato da Bandai Namco. Per ora non sono state fornite informazioni su quandoe Bardock saranno disponibili.Che ne dite?Read more…