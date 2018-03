Brian McKeever | il fondista paralimpico più vincente ispirato dal film ' Le ali della

it.eurosport

: Per l'Italia arriva la terza medaglia alle #Paralimpiadi di #PyeongChang2018, nel fondo arriva l'undicesimo oro... - OA_Sport : Per l'Italia arriva la terza medaglia alle #Paralimpiadi di #PyeongChang2018, nel fondo arriva l'undicesimo oro... - OA_Sport : Per l'Italia arriva la terza medaglia alle #Paralimpiadi di #PyeongChang2018, nel fondo arriva l'undicesimo oro... -

(Di martedì 13 marzo 2018) Tutto ciò non lo persuade a mollare il fondo, lo sport in cui eccelle sin da quando inizia a praticarlo all'età di 3 anni. "So riconoscere una ciambella ma non riesco a vedere il buco" ha confidato a ...