Breve tregua di primavera | da giovedì al Nord tornano maltempo e Burian 

Meteo - mercoledì Breve tregua - da giovedì nuovo maltempo - poi ritorna il freddo : Roma - SITUAZIONE Meteo , MARZO PROSEGUE MOLTO DINAMICO - Non c'è traccia di alta pressione in Europa ormai da diverso tempo, il Vecchio Continente rimane così 'preda' di numerosi vortici ciclonici e perturbazioni. Lo sconquasso generato dal potente stratwarming di febbraio ha lasciato il segno, con un dinamismo Meteo continuo in sede europea che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Dal 17-18 si avrà poi con ...

Salvini chiude al Pd e gli Stati Uniti chiedono una tregua in Siria. Le notizie del giorno in Breve : DAL MONDO Ultimatum di Londra a Mosca per l'attacco a Sergei Skripal , l'ex spia russa avvelenata con un agente nervino a Salisbury. La premier, Theresa May, ha parlato di un atto contro il Regno ...