Brescia - Campionati Italiani Finp | nove medaglie per la Puglia

puglialive

: Nuoto Paralimpico: la giovane atleta ponentina Giorgia Amodeo ai Campionati Assoluti di Brescia - RivieraSportit : Nuoto Paralimpico: la giovane atleta ponentina Giorgia Amodeo ai Campionati Assoluti di Brescia - Paolo_Brescia_ : RT @FIGC: Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione di tu… - informazionecs : Sa.Spo. Cagliari: eccellenti risultati dai Campionati Italiani Invernali di Nuoto a Brescia -

(Di martedì 13 marzo 2018) Normodati e disabili saranno insieme in acqua per un trofeo che promette spettacolo e tante sorprese: 'Sarà come tradizione una bella giornata di sport che annullerà ogni tipo di barriera - dice ...