In un parere al Supremo Tribunale Federale, la procura generale brasiliana ha affermato che il presidentepuòCesaree che "la decisione è esclusivamente del presidente della Repubblica". La procuratrice ha respinto la tesi della difesa dell'ex terrorista dei Proletari Amrati per il Comunismo(Pac), secondo cui il decreto con cui l'ex presidente Lula impedì l'estradizione non poteva essere modificato dall'attuale presidente.(Di martedì 13 marzo 2018)