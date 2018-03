Boxe | non solo Joshua-Parker | tutti i match mondiali di marzo 2018

Blastingnews

: | raga non ho più il tocco per la kick boxe - ZEUSWH0 : | raga non ho più il tocco per la kick boxe - Dario03533731 : @Pontifex_it lei il secondo comandamento non sa nemmeno come viverlo... potrebbe fare al massimo solo un incontro di boxe con cristo... - bobo_mimo : Dopo un'ora di fit boxe senza pause e mezz'ora di allenamento in sala pesi non sono distrutta. Di più. Però le brac… -

(Di martedì 13 marzo 2018)è un mese certamente ricco di eventi per la #a livello mondiale, con due-clou nella categoria dei #pesi massimi. Uno si è gia' svolto lo scorso 3ed ha visto Deontay Wilder conservare il titolo versione WBC battendo a Brooklyn il cubano Luis Ortiz per K.O alla 10^ ripresa VIDEO. Il grande evento è quello del prossimo 31a Cardiff, la sfida tra due campioni del mondo come Anthonye Josephche mette in palio ben quattro cinture. Ma non è l'unico combattimento iridato in programma. Ramirez-Imam per il titolo vacante dei superleggeri Una grande sfida mondiale è sicuramente quella del 17che vedra' protagonisti sul ring del mitico Madison Square Garden di New York due pugili statunitensi molto quotati. L'imbattuto Jose Carlos Ramirez affronta Amir Imam per il titolo iridato dei pesi superleggeri versione WBC, attualmente ...