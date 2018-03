Borse nella bufera Francoforte sprofonda

E nella Milano Fashion Week 2018 irrompe il drone portaBorse : La sfilata Tommy Hilfiger in diretta streaming Nessun commento Lascia un Commento Annulla risposta Nome Email* Commento Perfavore, abilita JavaScript per inviare la form. * Il tuo indirizzo email non ...

(AdnKronos) - L'economista tedesca Nicole Tabasso arriva dall'inglese University of Surrey e studierà la diffusione dell'informazione nei social network, mentre il bangladese Animesh Gain, attualmente in Germania, tornerà al Campus di San Giobbe dopo due anni al celebre Massachusetts I

(AdnKronos) - Grazie a Ca' Foscari i 'ritorni' alla Ricerca saranno due: c'è anche la storia di Andrea Berardi, esperto di finanza che lasciò la Ricerca per una posizione da manager in un'azienda farmaceutica svizzera, curandone la quotazione in borsa. La passione per la Ricerca però n

(AdnKronos) - I Ricercatori che hanno scelto Ca' Foscari sono originari di 10 Paesi del mondo. Alcuni sono europei (Regno Unito, Germania, Spagna, Polonia e Romania), altri provengono da Stati Uniti, Azerbaigian, Bangladesh e Costa Rica. Proprio la storia del costaricano Alexander Aray

Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - L'Università Ca' Foscari Venezia entra nella top 10 degli atenei europei conquistando 15 borse di Ricerca individuali 'Marie Curie', nuovo record italiano. Ca' Foscari si conferma così punto di riferimento per questa 'Erasmus' dei Ricercatori: il programma europeo inti

EMANUELA LOI - CHI È? / La donna della scorta di Paolo Borsellino : "Un'eroina nella semplicità" : EMANUELA Loi, prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio. Perse la vita nella strage di Via D’Amelio insieme ad altri quattro colleghi della scorta.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:42:00 GMT)

Trump e Draghi nella guerra delle valute e le Borse si fanno più volatili : Il buon andamento dell'economia del Vecchio Continente ha ricevuto un'ulteriore conferma questa mattina: in Germania l'indice Ifo si è attestato a 117,6 punti a gennaio. Il dato ha battuto il ...

C’è Posta Per Te : Chiara e Giuseppe - ecco quanti soldi c’erano nella Borsetta! : Chiara e Giuseppe, protagonisti della prima puntata di C’é Posta Per Te, diChiarano in un’intervista, la somma ricevuta come regalo da Michelle Hunziker e da Tomaso Trussardi! Tutta la verità che non sapete! C’è Posta Per te: Chiara risponde alle accuse tramite un’intervista rilasciata a fanpage! Tra i protagonisti a C’é Posta Per Te, c’è stato Giuseppe, un giovane ragazzo siciliano che ha fatto commuovere ...

Wall street traina i mercati al rialzo. In Italia crescono potere d'acquisto e reddito delle famiglie ma i consumi sono al palo

Borse europee in calo nella prima seduta 2018 - Milano chiude in parità : Le Borse europee chiudono in calo la prima seduta del 2018, complice il rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro, sui massimi degli ultimi tre anni. Bene il dato sull'attività manifatturiera ...

Borse europee : poco mosse nella prima seduta del 2018. Dax -0 - 2% : Roma, 2 gen. (askanews) Borse europee poco mosse nella prima seduta del 2018. Dopo i primi scambi l'indice Ftse 100 di Londra viaggia intorno alla parità a quota 7.688 punti, a Parigi il CAC40 ...

Borse europee incerte nella prima sessione del 2018 : (Teleborsa) - Partenza incerta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee nel primo giorno di contrattazione del 2018. I listini del Vecchio Continente non sembrano essere state influenzate ...