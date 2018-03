Borsa | Wall Street chiude negativa | Dj -0 | 69% | Nasdaq -1 | 02%

Borsa : Wall Street apre positiva - Dj +0 - 67% - Nasdaq +0 - 69% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : Wall Street chiude negativa : Wall Street chiude in territorio positivo. Il Dow Jones sale dello 0,38% a 24.985,14 punti, il Nasdaq avanza dello 0,42% a 7.427,95 punti mentre lo...

Borsa - Wall Street affonda con i dazi voluti da Trump su acciaio e alluminio. Dow Jones a -2 - 16% : Wall Street in profondo rosso con i dazi annunciati da Donald Trump su acciaio e alluminio e contrastati da gran parte del partito repubblicano, lo stesso dell'inquilino della Casa Bianca. La Borsa di ...

Spotify ha fatto domanda per quotarsi alla Borsa di Wall Street : Spotify ha presentato domanda per quotarsi in borsa a Wall Street, negli Stati Uniti. La società è il più grande fornitore di musica in streaming in abbonamento al mondo, con oltre 71 milioni di iscritti paganti e altri 159 milioni The post Spotify ha fatto domanda per quotarsi alla borsa di Wall Street appeared first on Il Post.

Wall Street crollo e effetto domino in Asia. Conviene vendere azioni in apertura su Borsa Italiana? : Il banchiere ha confermato che è sua intenzione continuare con l'attuale politica monetaria volta al raggiungimento del target di inflazione al 2% e ha anche ribadito la necessità di alzare i tassi ...

Tornano i buy-back a Wall Street - «cannibalismo finanziario» che gonfia la Borsa : Dopo un periodo di stallo, le aziende quotate alla Borsa di Wall Street Tornano di gran lena a comprare azioni proprie. Secondo i dati di Goldman Sachs, fino ad oggi nel 2018 hanno annunciato «buy-back» per un totale di 171 miliardi di dollari: mai, a febbraio, si erano visti tanti annunci. Dal 2008 le aziende Usa hanno ricomprato azioni proprie per 3.800 miliardi: un fiume di denaro che è finito in Borsa e non in investimenti produttivi. ...

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -0 - 67% - Nasdaq -0 - 22% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di New York. L'indice industriale Dow Jones ha perso lo 0,67% a 24'796,75 punti, il tecnologico Nasdaq...

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -0 - 67% - Nasdaq -0 - 22% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : Europa cauta in attesa Wall Street : ANSA, - MILANO, 20 FEB - Andamento cauto per le Borse europee, nel complesso sulla parità, dopo una breve frenata sull'uscita dei dati della fiducia delle imprese tedesche e l'avvio dell'attività Usa, ...

Borsa : Wall Street apre negativa - Dj -0 - 47% - Nasdaq -0 - 41% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : Wall Street chiude positiva - Dj +1 - 69 - Nasdaq +1 - 56% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : Wall Street rimbalza dopo tonfo : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Wall Street rimbalza dopo il tonfo di ieri e soccorre i listini del Vecchio continente che riducono le perdite. Il Dow Jones guadagna lo 0,56% a 23.995 punti, il Nasdaq lo 0,78%...

Borsa : Wall Street rimbalza dopo tonfo : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Wall Street rimbalza dopo il tonfo di ieri e soccorre i listini del Vecchio continente che riducono le perdite. Il Dow Jones guadagna lo 0,56% a 23.995 punti, il Nasdaq lo 0,78%...

Borsa : Asia a picco con Wall Street : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli ...