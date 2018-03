BORSA ITALIANA OGGI Milano news | chiusura a -0 | 32% | Mediaset a -4 | 15% 13 marzo 2018

8 marzo : BORSA ITALIANA partecipa a ‘Ring the Bell for Gender Equality’ : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Anche quest’anno, Borsa Italiana si è unita a altri 60 Exchange in tutto il mondo per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e promuovere la parità di genere. Durante la speciale cerimonia di apertura del mercato -‘Ring the Bell for Gender Equality- Culture of Parity’- il tradizionale suono della campanella è stato dedicato ad accrescere la consapevolezza sull’emancipazione ...