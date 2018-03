Boicottaggio ai Mondiali e sanzioni | le opzioni di Londra

Ex spia avvelenata : tensioni Gb-Russia - Londra evoca il Boicottaggio dei Mondiali : Ex spia avvelenata: tensioni Gb-Russia, Londra evoca il boicottaggio dei Mondiali tensioni Gran Bretagna-Russia per il caso di Sergei Skripal, ex spia russa ricoverato con la figlia in condizioni critiche nell’ospedale di Salisbury. Sarebbero stati contaminati da “sostanza ignota”. Il Cremlino si chiama fuori ma Londra afferma che, se confermata “responsabilità di Stato”, reagiranno “in […] L'articolo Ex spia avvelenata: tensioni ...