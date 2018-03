: Oggi CANALE 5 ore 23 circa GALA DEL 15*MONTE-CARLO FILM FESTIVAL con Travis Fimmel, Maria Grazia Cucinotta, Lorella… - EzioGreggio : Oggi CANALE 5 ore 23 circa GALA DEL 15*MONTE-CARLO FILM FESTIVAL con Travis Fimmel, Maria Grazia Cucinotta, Lorella… - EzioGreggio : Domenica sera vi aspetto in seconda serata Canale5, ove condurrò il Gala degli award del 15*Monte Carlo Film Festiv… - CybFeed : #Boccia,con instabilità rischi crescita -

Il presidente di Confindustria,, facendo proprio il monito "del governatore Draghi", ritiene "evidente che l'sul lungo termine può compromettere" laeconomica dell'Italia. Tuttavia,aggiunge a margine del'Expocomfort,sempre in merito alla difficoltà di formare un governo dopo il voto del 4 marzo,"c'è anche da dire che abbiamo esempi come la Germania che ci hanno messo qualche mese per realizzare un governo, per cui il problema più dell'è che cosa fare".(Di martedì 13 marzo 2018)