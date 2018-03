Bnp Paribas | nuova alleanza con svizzera M3 Real Estate

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Roma, 13 mar. (AdnKronos) – Bnoha rafforzato la sua presenza in Europa siglando unacon la societàm3con sede a Ginevra. Fondata nel 1950 e gestita da Teresa Astorina, m3ha oltre 100 dipendenti basati principalmente a Ginevra. Lo rende noto il gruppo bancario francese in un comunicato.“Abbiamo scelto di firmare una partnership esclusiva con m3, società innovativa e in forte crescita, per offrire ai nostri investitori e clienti dellafrancese una gamma completa di servizi in tema di transazioni immobiliari, consulenza, valutazione e gestione”, sottolinea Aymeric Le Roux, Executive Director International Advisory & Alliances di Bnp. L'articolo BnpconM3sembra essere il primo su Meteo Web.