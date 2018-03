Bnp Paribas | nuova alleanza con svizzera M3 Real Estate 2

Bnp Paribas : nuova alleanza con svizzera M3 Real Estate : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – Bno Paribas Real Estate ha rafforzato la sua presenza in Europa siglando una nuova alleanza con la società svizzera m3 Real Estate con sede a Ginevra. Fondata nel 1950 e gestita da Teresa Astorina, m3 Real Estate ha oltre 100 dipendenti basati principalmente a Ginevra. Lo rende noto il gruppo bancario francese in un comunicato.“Abbiamo scelto di firmare una partnership esclusiva con m3 Real Estate , società ...

Bnp Paribas Reim : in 2017 volume transazioni sale a 4 - 8 mld (2) : (AdnKronos) – La società fornisce servizi a 360 gradi che coprono l’intero ciclo di vita degli investimenti immobiliari in tutti i Paesi d’Europa e in tutti i settori. Con oltre 50 anni di esperienza, Bnp Paribas Reim offre investimenti di lungo termine nel settore immobiliare in Europa generando reddito e creando valore.I professionisti immobiliari di Bnp Paribas Reim uniscono in sé competenze locali e pratiche globali, ...