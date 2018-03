Bmw in Germania | “Blocchi del diesel? E noi vi cambiamo la macchina”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) “Soddisfatti o… permutiamo”: suona così l’ultima campagna commerciale di BMW, ideata per tranquillizzare tutti gli utenti di vetture. Recentemente il governo di Berlino ha ratificato che le città della Repubblica Federale avranno facoltà di vietare la circolazione ai veicoli alimentati a gasolio. Il primo centro interessato dal provvedimento è quello di Stoccarda, anche se le turboEuro5 non avranno problemi fino a settembre del prossimo anno. Atteso che gli stop non saranno messi in atto dall’oggi al domani, come assicurato dal ministro dell’Ambiente Barbara Hendricks, il solo fatto di averli legittimati è bastato per registrare una flessione delle vendite per le vetture con motori turbosul mercato dell’auto teutonico. Fermo restando che l’interdizione riguarderà inizialmente solo i veicoli Euro 4 o inferiori e che gli Euro 5 come detto non avranno problemi ...