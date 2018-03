Bloody Money | anticipazioni quinta puntata La cricca dei veleni che riempie di rifiuti i

Bloody Money : l'inchiesta di Fanpage arriva a Marghera. : Bloody Money , la coraggiosa inchiesta giornalistica di Fanpage.it partita dalla Campania, approda in Veneto - e più precisamente a Porto Marghera - seguendo l' intreccio tra camorra, politica ed imprenditoria legato agli appalti ed allo smaltimento di rifiuti. Un intreccio che, dalla Terra dei Fuochi, porta fino al Veneto, dove da anni ormai l'infiltrazione mafiosa legata al ...

Bloody Money : M5S - Maria Grazia Canuto non ha mai lavorato al Ciels di Padova : Padova, 28 feb. , AdnKronos, 'Maria Grazia Canuto non lavora e non ha mai lavorato al Ciels di Padova: la donna, coinvolta nell'inchiesta a puntate 'Bloody money' di Fanpage, non fa parte del corpo ...

Bloody Money : M5S - Maria Grazia Canuto non ha mai lavorato al Ciels di Padova : Padova, 28 feb. (AdnKronos) - "Maria Grazia Canuto non lavora e non ha mai lavorato al Ciels di Padova: la donna, coinvolta nell'inchiesta a puntate “Bloody money” di Fanpage, non fa parte del corpo docenti e non ne ha mai fatto parte, e non è quindi in alcun modo riconducibile o collegabile all’ist

'Soldi della camorra? No problem' - l'inchiesta Bloody Money arriva in Veneto : Fanpage ha pubblicato un'anticipazione della quarta puntata dell'inchiesta Bloody money, su rifiuti, appalti e politica in Campania. Alcune immagini della puntata s'intitola 'L'oro di Marghera' sono ...