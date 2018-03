Bloccato dopo 120 km fuga in Appennino

In fuga dalla Municipale - dall'Emilia alla Toscana : Bloccato dopo 120 km : Era scappato alla vista di una pattuglia di Valsamoggia, fermato a Prato dopo essere finito in un fosso: in fumo 100 punti della patente

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione : un ultimatum da pelle d’oca. Da quando la Perrotta è all’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori anche un altarino : “Poi hanno Bloccato il suo profilo” : Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro ...

Ruba auto a Napoli - Bloccato a Marano dopo uno spettacolare inseguimento : Ruba un'auto nella zona collinare di Napoli ma viene intercettato - dopo uno spettacolare inseguimento - dai carabinieri della stazione di Marano. La Fiat 500 Rubata era dotata di antifurto ...

Catania : paziente Bloccato due ore in ascensore ospedale dopo intervento : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - "Due giorni fa dopo un delicato intervento nell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, un paziente, che doveva essere trasferito in reparto, è rimasto bloccato per oltre due ore con due infermieri nell'ascensore utilizzato esclusivamente dai sanitari per i trasferimenti

"Bloccato in ascensore per 2 ore dopo l'intervento" : "Due giorni fa dopo un delicato intervento nell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania , un paziente, che doveva essere trasferito in reparto, è rimasto bloccato per oltre due ore con due infermieri ...

“Fermi - loro due non possono partire”. Isola - la decisione della produzione. Sembrava tutto pronto per l’arrivo dei due supervip per rimpinguare il cast dopo i tanti ritiri. All’ultimo - però - è stato Bloccato tutto : ecco il retroscena : Inutile nascondere il fatto che sarebbe necessario andare a rimpinguare il cast dell’Isola. Ad affrontare l’argomento è il settimanale Chi che conferma la notizia di due nuovi possibili ingressi. L’indiscrezione era circolata la settimana scorsa visto il gran numero di ritiri. Altri due naufraghi avrebbero raggiunto presto Cayos Cochinos. Nel corso della quinta puntata, però, in Honduras non è arrivato alcun nuovo naufrago, in ...

Esplode la casa - Bloccato sotto le macerie : guida i soccorritori - salvato dopo ore / FOTO : Arezzo, 13 gennaio 2018 - Per ore sotto le macerie: vivo ma bloccato da un trave che gli ha impedito di mettersi in salvo ma non di guidare i soccorritori a ritrovarlo. Uno scenario da bombardamento, ...

Maltempo - tecnico Bloccato in montagna : salvato dopo 11 ore : Ci sono volute quasi undici ore per portare in salvo un tecnico di una societa’ di telefonia mobile rimasto bloccato ai 1700 metri della Colmine, cima che sovrasta Crevoladossola (VCO). La richiesta di aiuto era scattata poco prima delle 18 di ieri: il tecnico, portato in alpeggio da un elicottero, era rimasto bloccato dalla troppa neve che aveva impedito il recupero con il velivolo. Immediatamente eri sera erano state organizzate le ...