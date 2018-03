Bergoglio | tutti i nemici nei 5 anni di Pontificato | dai prelati amanti del lusso ai

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) A Papa Francesco questi primi cinquedihanno donato sicuramente tanti amici, ma soprattutto molti e accaniti. Per Jorge Mariogli oppositori sono arrivati subito, a fumata bianca appena levatasi nel cielo, quando l’ormai ex arcivescovo di Buenos Aires, entrato in conclave a 76compiuti, ovvero in età da dimissioni canoniche, ha rifiutato i segni della regalità pontificia: croce d’oro, mozzetta e scarpe rosse, rocchetto ricamato di pizzo e il trono per ricevere l’atto di obbedienza dei cardinali elettori. Vederlo uscire vestito di bianco dalla cosiddetta “Stanza delle lacrime” per molti dei porporati che lo avevano appena votato è stato un vero e proprio choc. Soprattutto perché ildi Benedetto XVI, che si era concluso da appena due settimane, aveva rispolverato dal museo i paramenti di Pio IX e il trono di Pio XII.divenuto ...