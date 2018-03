Benzina | diesel e gpl | prezzi ancora fermi

Benzina e diesel - giù i prezzi : Si rompe la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo uno stallo di 8 giorni, infatti, nel fine settimana Tamoil ha ritoccato al ribasso di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina, diesel e Gpl. Al rimbalzo, intanto, le quotazioni in Mediterraneo di verde e gasolio. Sul territorio, timidi segnali di discesa a livello di prezzi praticati. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati alle 8 di ...

Smog - Torino : domani blocco Diesel euro 0 - 1 - 2 e Benzina - gpl e metano Euro 0 : domani a Torino blocco dei veicoli privati Diesel Euro 0,1,2 e benzina, gpl e metano Euro 0 dalle 8 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto persone; dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare) L'articolo Smog, Torino: domani blocco Diesel Euro 0,1,2 e benzina, gpl e metano Euro 0 sembra essere il primo su Meteo Web.

Benzina e diesel - prezzi giù : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – La calma degli ultimi giorni è interrotta questa mattina da una serie di movimenti al ribasso dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, mentre tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini Api-IP (-1 centesimo al litro su Benzina e diesel), Esso (-1 cent su Benzina e diesel) e Tamoil (-1 cent ...

Benzina e diesel - domina la bonaccia : Continua a dominare la bonaccia sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo all’insegna della calma, infatti, per il settimo giorno consecutivo non si registrano ritocchi dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Di conseguenza, anche a livello territoriale prezzi praticati senza particolari variazioni. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi stabili : stabilità sulla rete carburanti: non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio prezzi praticati all’insegna di una sostanziale calma. Ecco l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise: il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è pari a 1,551 euro/litro, con i diversi marchi ...

Il diesel come le sigarette : "Uccide 5 volte più della Benzina" (e a breve costerà di più) : Il diesel torna al centro del dibattito pubblico, dopo che i giudici tedeschi hanno autorizzato i Comuni a vietare la circolazione delle auto a gasolio nei centri urbani e dopo che, ieri, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha...

Benzina e diesel in rialzo : Tornano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo quasi due settimane di rialzi delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni, dopo 11 giorni di stasi, ha disposto l’aumento di un centesimo al litro dei prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ...

Benzina e diesel - prezzi congelati : Continua a dominare la calma sulla rete carburanti nazionale . Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo di nuovo in lieve aumento, in particolare, sono arrivati a quota 11 i giorni ...