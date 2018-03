Benvenuti all' origine del Giudizio universale

Valzer - gioielli e gulasch : Benvenuti al Ballo delle Debuttanti : Promemoria per il prossimo Gran Ballo Viennese: evitare il gulasch all’una e un quarto di notte. Per carità, squisito, ma dopo tre portate principali, un bis di Sachertorte e un numero non precisato di bicchieri di Spritz, vino bianco e rosso e Mai Tai diciamo che può restare un po’ pesante. D’altra parte il debutto, mio, a uno dei balli delle Debuttanti più rinomati di Milano non poteva non avvenire secondo regola, e la regola ...