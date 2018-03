BENEDETTO XVI E lo stolto pregiudizio su Francesco | la fine di tutti i

BENEDETTO XVI DIFENDE PAPA FRANCESCO/ Lettera di Ratzinger “Continuità interiore tra i due pontificati” : BENEDETTO XVI DIFENDE PAPA FRANCESCO in una Lettera: Ratzinger scrive, “basta con lo stolto pregiudizio per cui Bergoglio sarebbe privo di formazione teologica, non è così"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:46:00 GMT)

Papa - BENEDETTO XVI : 'Reagire a stolto pregiudizio su Francesco' : Durante l'evento, il nuovo responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana, fra Giulio Cesareo, ha precisato che sono in corso trattative con editori di tutto il mondo . Fino ad ora, sono ...

BENEDETTO XVI difende Papa Francesco/ Lettera di Ratzinger “basta stolto pregiudizio su Bergoglio non-teologo” : Benedetto XVI difende Papa Francesco in una Lettera: Ratzinger scrive, “basta con lo stolto pregiudizio per cui Bergoglio sarebbe privo di formazione teologica, non è così"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:19:00 GMT)

BENEDETTO XVI : “Francesco privo di particolare formazione teologica? Uno stolto pregiudizio? : Uno «stolto pregiudizio». Con queste parole decise Benedetto XVI dal suo eremo in Vaticano bolla l’affermazione secondo la quale il suo successore non avrebbe statura teologica mentre lui, Papa teologo, sarebbe stato soltanto un teorico senza comprendere la vita del cristiano di oggi. Le affermazioni del Papa emerito, che sottolinea anche la «conti...

Cinque anni fa BENEDETTO XVI lasciava il pontificato : Città del Vaticano, 28 feb. , askanews, Esattamente Cinque anni, il 28 febbraio 2013, il Papa Benedetto XVI concludeva il suo pontificato. Joseph Ratzinger aveva annunciato la sua rinuncia in ...

“È in queste condizioni”. Papa Ratzinger - nuove allarmanti indiscrezioni. A parlare della situazione di BENEDETTO XVI questa volta è il fratello. La reazione dei fedeli : Lucido, anzi lucidissimo. Coi ricordi ancora ben intatti e la solita grinta messa in mostra in passato. A chi l’ha incontrato recentemente, Joseph Ratzinger si è mostrato come una persona presente nel dialogo, che sa conversare senza alcun intoppo, seguire le parole degli altri e annotare bene a mente date e nomi. L’età, invece, ne ha minato purtroppo le capacità fisiche. All’indomani del quinto anniversario della ...

Vaticano : BENEDETTO XVI non soffre di una malattia paralizzante : Città del Vaticano, 15 feb. , askanews, 'Le presunte notizie di una malattia paralizzante o degenerativa sono false. Fra due mesi Benedetto XVI compie 91 anni e, come lui stesso ha detto recentemente, ...

Vaticano : BENEDETTO XVI non soffre di una malattia paralizzante : Città del Vaticano, 15 feb. , askanews, - "Le presunte notizie di una malattia paralizzante o degenerativa sono false. Fra due mesi Benedetto XVI compie 91 anni e, come lui stesso ha detto ...

PAPA BENEDETTO XVI È MALATO?/ Georg Ratzinger - “mio fratello Joseph ha una paralisi” - ma Vaticano lo smentisce : PAPA BENEDETTO XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, "mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. Prego per una buona morte". Ma il Vaticano lo smentisce(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Papa BENEDETTO XVI è malato/ Georg Ratzinger : «mio fratello Joseph ha una paralisi - prego per una buona morte" : Papa Benedetto XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, 'mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. prego per buona morte'.

Papa BENEDETTO XVI è malato/ Georg Ratzinger : «mio fratello Joseph ha una paralisi - prego per una buona morte” : Papa Benedetto XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, "mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. prego per una buona morte per me e per lui"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:13:00 GMT)

Joseph Ratzinger - preoccupano le condizioni di salute di Papa BENEDETTO XVI. Il fratello : “spero che abbia una buona ora della morte” : Il Papa emerito Benedetto XVI ricorre sempre più spesso all’utilizzo di una sedia a rotelle per muoversi e sarebbe affetto da una malattia paralizzante: a rivelarlo e’ suo fratello Georg in un’intervista al giornale ‘Neue Post’ rilanciata anche dal portale di informazione della Santa Sede ‘Vatican News’. La preoccupazione del fratello Georg e’ che questa malattia paralizzante del Papa emerito possa ...

Dimissioni di BENEDETTO XVI : 5 anni fa la rinuncia di Papa Ratzinger - : L'11 febbraio 2013, il pontefice ufficializzò una decisione senza precedenti nell'era moderna, esercitando per la prima volta un'opzione prevista dal diritto canonico solo dal 1983

LA RINUNCIA DI BENEDETTO XVI/ 5 anni dopo - la riforma più grande e il dono della profezia : L'11 febbraio 2013 BENEDETTO XVI comunicava la sua decisione di RINUNCIAre al ministero petrino. Un gesto che ha cambiato la Chiesa. L'unico potere ammesso è il servizio. MARCO POZZA(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 06:03:00 GMT)LETTERA A BENEDETTO XVI/ "Io, prete, chiedo di avere il cuore capace di seguirlo", di V. NagleBENEDETTO XVI/ Carrón (CL): L'incredibile libertà di un uomo afferrato da Cristo