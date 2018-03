“Belen Rodriguez? Gabriel Garko? Ecco quanto prendono in tv” Dopo le rivelazioni di

caffeinamagazine

(Di martedì 13 marzo 2018) Ci sono argomenti che, più di qualsiasi altro, riescono puntualmente a scatenare riflessioni e polemiche negli spettatori del nostro piccolo schermo. Uno di questi, indubbiamente, è la questione dei gettoni di presenza che gli ospiti ricevono per la loro partecipazione a noti programmi televisivi. Soldi che solitamente vengono spesi per personaggi capaci di generare a loro volta guadagni ma che, quando sono troppi, finiscono per far storcere il naso, se non infuriare nel vero senso della parola. Un tema tornato di stretta attualitàl’ultima puntata di Domenica Live, durante la quale l’attore Lorenzo Crespi aveva parlato di vip che ricevono l’equivalente dello stipendio di un impiegato per mostrarsi sotto le telecamere. Barbara D’Urso, in evidente imbarazzo, aveva cercato di correre ai ripari parlando di semplici rimborsi spese, ma i commenti al veleno ...