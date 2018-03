Basta etichette politiche | le differenze tra i partiti non sono sempre invalicabili

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) La situazione di stallo politico nella quale l’Italia si trova dopo le recenti elezioni è qualcosa che mette davvero angoscia in chi sperava che il voto servisse a riposizionare le sceltedel popolo e a ripartire con una nuova stagione politica di rinnovamento e speranza. Purtroppo chi era al potere ha tentato di “forzare la mano” portando in fretta e furia il Parlamento ad approvare con sette voti di fiducia il Rosatellum, cioè l’ennesima schiforma elettorale studiata apposta (sulla base di sondaggi) per obbligare i vincenti ad allearsi coi perdenti ed è finita esattamente così, ma la sconfitta è stata di tali dimensioni da far comunque saltare quel piano. Questo accade anche a causa di una terminologia politica del tutto obsoleta. Continuano a circolare stantieche (destra, sinistra, progressista, conservatore, riformista, comunista, ...