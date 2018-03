Bari Agguato al Catino morto Antonio Scaglioso | mazzate alla cognata

Agguato a Bari : ucciso un pregiudicato : 22.32 Un uomo di 43 anni, ritenuto vicino al clan Piperis del quartiere Enziteto di Bari, è stato ucciso in un Agguato al quartiere Catino. I sicari, fuggiti probabilmente con una moto, hanno centrato l'uomo con diversi colpi di arma da fuoco.Il 43enne è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Poco distante, una donna, forse cognata della vittima, è stata ferita alla testa a colpa di mazza. Non si sa se i due episodi siano collegati. La polizia ...

Bari - fermati con pistole e mitraglietta pronte per l'agguato : condannati tre pregiudicati di Japigia : Tre pregiudicati del quartiere Japigia di Bari sono stati condannati per detenzione e porto di armi da fuoco. Secondo la Dda di Bari i tre, che furono arrestati in flagranza nell'aprile 2017, stavano ...

Bari. Fabiano Andolfi ucciso in un agguato a Carrassi : Sicari in azione a Bari dove è stato ucciso un uomo pregiudicato di 33 anni. Fabiano Andolfi si trovava agli arresti domiciliari per rapina. Il trentenne è stato ammazzato con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone.…Continua a leggere →

Bari - doppio agguato in strada : anziana uccisa - ferito un giovane : Bari, 30 dic. (Adnkronos) - Far west a Bitonto, in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato in strada in due diversi luoghi. Una signora anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi di pistola esplosi per strada a Bitonto, in provincia di Bari. Sempre a Bitonto un pregiudicato di 20

