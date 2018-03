Barbara D’Urso infilza l’Alessia Marcuzzi furiosa | «Non ho capito cosa c’entrasse la

Lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger : interviene Barbara d’Urso : Cosa ne pensa Barbara d’Urso della Lite scoppiata all’Isola dei Famosi tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger Com’era prevedibile, le immagini della Lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger sono state mandate in replica a Pomeriggio 5. La padrona di casa Barbara d’Urso – che ha parlato a lungo negli scorsi mesi del canna-gate che […] L'articolo Lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger: interviene Barbara d’Urso ...

Paolo Bonolis vs Barbara D’Urso - lo scambio di ‘frecciatine’ tra i due conduttori Mediaset : Continua la faida interna a Canale 5, e il nuovo materiale arriva da Paolo Bonolis e Barbara D’Urso. Ad inziare una battaglia di frecciatine è stato il presentatore di Avanti un Altro. Durante una puntata del quiz show, Bonolis aveva sottolineato come la D’Urso non annunciasse mai il suo programma nonostante inizi subito dopo Pomeriggio Cinque. “Grazie che ogni sera ci lanci dalla tua trasmissione e dici che dopo veniamo noi. ...

Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill/ Barbara D’Urso : “Fotografato mentre fa pipì! Vi sembra normale?” : Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill, fan in agguato alla toilette. Il cantante ci sorride su dopo la rabbia iniziale ma sui social scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:06:00 GMT)

“Ecco quanto paga Barbara”. Lorenzo Crespi - che gaffe. Ospite della D’Urso - non volendo - svela il gettone di presenza. Subito Carmelita cerca di correre ai ripari : ma la pezza è peggio del buco. Web inferocito : In questi ultimi giorni la vicenda di Lorenzo Crespi ha lasciato tutti senza parole. L’attore ed ex modello messinese oggi ha 46 anni e le sue condizioni di vita sono molto precarie. Da tempo fuori da tutti i circuiti, Crespi non lavora praticamente più, motivo per il quale è in una condizione economica disastrosa. Inoltre, una malattia ai polmoni ha messo in pericolo la sua vita, come lui stesso sostiene. Dopo una serie di post su ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi torna da Barbara D’Urso : “Sono malato ma non ho paura di morire. La ‘ndrangheta voleva colpirmi” : “Non ho paura di morire. Non accetterò di vivere con la mascherina perché non potrò più respirare a causa della mia malattia, ma non sono neanche un folle perché amo Gesù Cristo e non mi toglierei la vita. Però mi chiedo il motivo per cui sto andando avanti”. Lorenzo Crespi torna in tv, ospite nel salotto di Domenica Live su Canale 5, dopo aver messo in pubblica piazza i suoi disagi. L’attore da tempo non riesce a vivere serenamente a ...

Lory Del Santo a Domenica Live : il racconto fa piangere anche Barbara d’Urso : Lory Del Santo a Domenica Live è tornata a parlare della sua relazione con Eric Clapton e del primogenito avuto dal famosissimo musicista. La showgirl ha pianto parlando di quel bimbo morto troppo presto e ha commosso anche Barbara d’Urso. Cosa è successo nello studio del programma di Canale 5? La confessione di Lory Del Santo ha toccato i cuori dei telespettatori. Ora in molti hanno davvero capito cosa si nasconda dietro l’apparente ...

La figlia di Anna Marchesini denuncia il padre e Barbara d’Urso/ Gip : "nessun reato ma pochezza intellettuale" : La figlia di Anna Marchesini, Virginia Valente denuncia il padre Paki e Barbara d'Urso ma il gip ha respinto il caso per assenza del reato: "Solo pochezza intellettuale".(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Giucas Casella mette in dubbio Craig Warwick da Barbara d’Urso : Craig Warwick e Giucas Casella: faccia a faccia da Barbara d’Urso In diretta a Domenica Live dopo l’intervista a tu per tu con Giucas Casella, Barbara d’Urso ha voluto mettere in confronto l’illusionsta con Craig Warwick. I due sono stati i primi ad originare una lite, avvenuta in diretta durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi. Craig e Giucas hanno litigato per un motivo molto futile: Giucas aveva infatti ...