Barba Chris Hemsworth rilancia i basettoni via Instagram

gqitalia

(Di martedì 13 marzo 2018) Un post condiviso da(@) in data: Mar 12, 2018 at 9:39 PDT L’interprete di Thor si prepara per il suo prossimo ruolo in Bad Times at the El Royale di Drew Goddard. Nella pellicolaporterà le basette molto rock che hanno segnato il look di Lemmy Kilmister dei Motorhead ma anche quello di Wolverine.