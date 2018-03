Banche centrali caute su monete digitali

SPY FINANZA/ Il guaio combinato da Fed - Bce e le altre Banche centrali : Più che per i dazi degli Stati Uniti di Trump, bisognerebbe essere preoccupati per quello che fanno le principali banche centrali del pianeta.

BITCOIN & CO./ La forza della blockchain e la resa delle Banche centrali : Le criptovalute continuano a essere guardate con sospetto dalle autorità finanziarie, ma a essere apprezzate da un numero crescente di cittadini. GIANFRANCO D'ATRI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:06:00 GMT)FINANZA/ Il vero valore del BITCOIN e delle criptovaluteBITCOIN/ Il segreto del successo sta tutto nel cervello, di L. Dornetti

Banche centrali - falchi in pole per il ritiro degli stimoli : In particolare, il numero uno della banca centrale USA aveva confermato lo stato di salute dell'economia e del mercato del lavoro, affermando che la migliore strategia è seguire una politica di ...

Ray Dalio : siamo nella fase Goldilocks del ciclo. Sfida Banche centrali tra uno-due anni : Così Ray Dalio, fondatore dell'hedge fund numero uno al mondo Bridgewater Associates, nel corso di un'intervista rilasciata a Bloomberg.

Fmi lascia invariate stime Pil globale. Lagarde avverte le Banche centrali : Il Fondo Monetario Internazionale ha lasciato invariate le stime sulla crescita globale del 2018 e 2019 al 3,9%. Il numero uno Christine Lagarde ha comunque affermato che i rischi dell'economia globale sono aumentati a causa delle dispute commerciali, dei cambiamenti tecnologici e del processo di normalizzazione della politica monetaria avviato dalle banche centrali.

Borse Europa in rialzo a metà seduta - occhi su Banche centrali : L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta oggi con l'attenzione degli investitori che si sposta gradatamente dalle trimestrali alle mosse delle banche centrali e alla politica, con il voto in Italia domenica.

Borse europee toniche. Focus sulle Banche centrali : Le principali Borse europee confermano la buona intonazione mostrata in avvio di contrattazioni, mentre l'attenzione degli investitori si concentra sulle banche centrali mondiali. E' atteso, infatti, ...

Chi alza e chi taglia i tassi? Ecco la mappa delle Banche centrali (e come sfruttarla per investire) : Indietro tutta. Le macchine dell’espansione monetaria sono sempre in movimento, solo che adesso girano al contrario. Il 2018 sarà un anno che vedrà le banche centrali riportare a casa parte di quel denaro con cui hanno inondato il mondo nell’ultimo decennio...

Banche centrali : rete di sicurezza sotto i mercati finanziari? : ... tuttavia, non possono essere riportati ai livelli precedenti alla crisi , per ragioni politiche, dovrei affrettarmi a dire, , poiché ciò farebbe crollare la piramide del debito e con essa l'economia ...

Perché il braccio di ferro tra Banche centrali e mercati si sta facendo pericoloso : Forzando un po', ma neanche tanto, il senso delle parole di Milligan, significa che gli investitori hanno preso atto che il trend dell'economia mondiale va nel senso di un aumento del costo del ...

Banche centrali : il calendario della settimana - BoE in primo piano giovedì. Bce presenta il bollettino economico : Sempre giovedì la Banca centrale europea pubblica alle 10 il bollettino economico, mentre in serata si guarda all'istituto centrale messicano che comunica al mercato le novità di politica monetaria , ...

L'anno della resa dei conti per le Banche centrali : CHICAGO - Dal 2008 le banche centrali dei paesi industriali si sono discostate dalla politica monetaria classica in vari modi. Hanno cercato di persuadere il pubblico attraverso lo strumento della 'forward guidance', la comunicazione di previsioni e

Criptovalute e bolle - Padoan : «Le Banche centrali si stanno attrezzando - il sistema va regolato» : Il sistema delle Criptovalute va regolato e le banche centrali si stanno attrezzando per farlo, per evitare lo scoppio di bolle. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo a un convegno organizzato da Enel Foundation e

Padoan : Banche centrali stanno valutando se emettere criptovalute : "Le banche centrali stanno valutando se emettere criptovalute". È quanto ha dichiarato il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso di un evento. "Tutto questo sistema dovrà essere regolato in modo da evitare bolle, che poi esplodono e fanno danni", ha spiegato Padoan. Per quanto riguarda la ...