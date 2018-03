Balotelli sulla nazionale | “sono sereno | ci tornerei di corsa”

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) “Ora sono, e indi corsa”. A quattro anni dalla sua ultima apparizione in maglia azzurra, nella disastrosa trasferta Mondiale in Brasile, Mariotorna a far parlare di sè in chiave Italia. E assicura di essere cambiato rispetto al ragazzo irrequieto del passato. “Il segreto della continuità che ho trovato? La serenità l’ho trovata a casa con una persona – ha detto l’attaccante del Nizza, a Tiki Taka-Italia1. Il segreto e’ a casa mia, poi negli ultimi anni ho avuto dei problemi fisici che ora non ho piu’ e le prestazioni calcistiche sono migliori pero’ la serenita’ la si trova a casa e non nel lavoro”. Ora Di Biagio sta valutando se richiamarlo in azzurro, per il doppio impegno amichevole di fine marzo: “Io non so niente, e’ normale che se me lo chiedi, io amo lae ...