Balotelli - sono sereno - amo la Nazionale : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Ora sono sereno, e in Nazionale tornerei di corsa". A 4 anni dalla sua ultima apparizione in azzurro, nella disastrosa trasferta Mondiale in Brasile, Mario Balotelli assicura ...

Il senatore della Lega Iwobi : «Balotelli? Un ragazzo viziato Sono polemiche senza senso» : Il primo senatore nero del Parlamento italiano, eletto con la Lega, non vuole commentare le polemiche con il calciatore: «Ci sono cose più importanti»

Mario Balotelli contro il senatore leghista Iwobi : “Forse sono cieco o forse non gli hanno detto che è nero. Vergogna” : “forse sono cieco io o forse non gliel’hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!”. Mario Balotelli attacca il senatore Toni Iwobi, primo senatore di colore nella storia della Repubblica, eletto con la Lega di Matteo Salvini. Sul suo profilo Instagram l’attaccante del Nizza, che negli stadi il razzismo lo ha conosciuto con i “buuu” e le banane che gli piovevano addosso, critica aspramente Iwobi, 62 anni, ...

Balotelli apre al ritorno in Serie A : Napoli e Juventus mi sono simpatiche : Mario Balotelli sta disputando una grandissima stagione con la maglia del Nizza di Favre. Il classe '90 sembra anche maturato rispetto al passato e di lui si parla solo per quanto di buono sta facendo nel rettangolo di gioco e non per i suoi atteggiamenti quasi sempre sopra le righe. Balotelli ha talento da vendere e nella prossima stagione potrebbe tornare in Italia anche perché il suo contratto con i rossoneri andrà in scadenza a ...

Raiola : "Sì - Balotelli può tornare in serie A. Donnarumma? Io sono troppo piccolo per parlare a Mirabelli" : Il procuratore: "Il mercato invernale è da abolire. Il FPF della Uefa ha rovinato tutto. Il calcio italiano specchio di un Paese non serio"

Raiola propone Balotelli in Serie A - le squadre che possono accogliere SuperMario : Mario Balotelli fino al momento è stato protagonista di una stagione veramente importante, SuperMario sta trascinando il Nizza in Francia ma sembra ormai vicino il ritorno nel campionato italiano ed in Serie A. L’agente Raiola ha confermato: “Le possibilità ci sono sempre, lui non ha mai escluso l’Italia“. Sono due le squadre che si sono mosse per la punta, la Sampdoria ed il Sassuolo. Il procuratore nelle ultime ...

Mario Balotelli torna in Italia?/ Su di lui ci sono Napoli e Milan : Mario Balotelli, grande protagonista con la maglia del Nizza. a giugno si svincola dalla compagine francese. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di Napoli e Milan (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 14:36:00 GMT)

Razzismo in Serie A - Balotelli frena : "Non tutti gli italiani sono così" : ... SuperMario ha preferito la via dell'ironia rivisitando l'immagine incriminata e modificando la scritta a modo suo: " King of the world ", il re del mondo. Anno nuovo, stessa sfida. cn_read_more ...