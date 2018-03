Balotelli apre la porta | Amo la nazionale e ci tornerei di corsa

Balotelli apre al ritorno in Serie A : Napoli e Juventus mi sono simpatiche : Mario Balotelli sta disputando una grandissima stagione con la maglia del Nizza di Favre. Il classe '90 sembra anche maturato rispetto al passato e di lui si parla solo per quanto di buono sta facendo nel rettangolo di gioco e non per i suoi atteggiamenti quasi sempre sopra le righe. Balotelli ha talento da vendere e nella prossima stagione potrebbe tornare in Italia anche perché il suo contratto con i rossoneri andrà in scadenza a ...

Italia - Ranieri si candida per la panchina ed apre le porte a Balotelli : L’Italia ha scelto Di Biagio per guidare gli azzurri nelle prossime partite amichevoli ma già per giugno si cerca un allenatore con maggiore esperienza. Una candidatura è quella che porta a Claudio Ranieri, come dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Qualsiasi allenatore Italiano vorrebbe allenare la Nazionale Italiana. Io ho un contratto con il Nantes di due anni, non ho avuto alcun contatto e quindi non posso dire nulla. Ma se ...