B Heroes | 12 startup che volano verso il futuro

gqitalia

: B Heroes, le startup arrivano in TV. Sul Canale 9 la prima puntata - RnDlabtweet : B Heroes, le startup arrivano in TV. Sul Canale 9 la prima puntata - EUvalley : B Heroes, le startup arrivano in TV. Sul Canale 9 la prima puntata - davidcasalini : B Heroes, le startup arrivano in TV. Sul Canale 9 la prima puntata -

(Di martedì 13 marzo 2018) Si chiama Bed è un progetto promosso da Fabio Cannavale, presidente della Im foundation e Ceo di Lastminute.com Group insieme a Intesa Sanpaolo, principale gruppo bancario italiano. L’obiettivo è sostenere le miglioriitaliane con un percorso di accelerazione di nuovo genere che ne favorisca la crescita e la vera strutturazione aziendale. In vario modo, il progetto ha raccolto l’adesione di oltre cento manager e imprenditori e delle più importanti aziende innovative del Paese. A poter beneficiare di questo percorso sono 12che in questi giorni stanno vivendo le diverse fasi del programma di accelerazione divise in quattro categorie: Lifestyle, Business Innovation, Consumer Product, Sharing & Social. Sono state selezionate da Boost, società di partecipazioni specializzata in investimenti e supporto alla crescita di aziende nelle prime fasi di sviluppo, ...