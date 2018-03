Avvelenamento da gas nervino | Russia e Regno Unito rimbalzano le accuse

Blastingnews

(Di martedì 13 marzo 2018) La premier britannica, Theresa May, non ha certo intenzione di lasciar trascorrere mesi o settimane per conoscere le responsabilità di quella che è stata soprannominata una vera e propria “spy story”. Senza passare dal via, la May ha dichiarato, durante un discorso al Parlamento britannico, che “molto probabilmente” è Mosca ad essere responsabile dell'di Sergey Skripal, anticipando la notizia della convocazione dell'ambasciatore di Mosca, a cui è stata richiesta una risposta entro la mezzanotte. Le reazioni L'ambasciatore russo dovrà rispondere principalmente a queste due domande: “È stata Mosca a condurre l'operazione o si tratta di una perdita di sostanze chimiche fuori controllo dai suoi laboratori?”. Poche ore per fornire una risposta chiara e netta, mentre arriva la solidarietà dal panorama politico internazionale, dal segretario di Stato americano Rex Tillerson alla ...