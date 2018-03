Avanti con la costruzione del partito comunista

Roma-Shakhtar - UFFICIALE : in campo i senatori. DAvanti Under con Dzeko e Perotti LIVE : ... Zubkov, Dentinho, Patrick, Petriak, Kovalenko Allenatore : Fonseca Arbitro : Undiano Mallenco Assistenti : Alonso e Yuste Addizionali : Martinez Munuera e Sanchez Martinez IV uomo: Cabanero CRONACA ...

“Ecco come l’ho ucciso”. Caso Gabriel Cruz : la confessione choc della ‘matrigna’. La compagna del padre crolla dAvanti alla polizia e spiega cosa è successo al piccolo : Ha sconvolto tutti la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell’auto della compagna del padre, la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina. Tutta la Spagna si era mobilitata per cercarlo. Tantissimi gli appelli sui social, ma anche delle istituzioni iberiche. Il piccolo era uscito per ...

Matteo Salvini - la mossa Lega : manda Avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...

“È finita per colpa sua”. Chi è e cosa rivela l’ex di Francesca Cipriani. La storia d’amore con la naufraga dell’Isola dei Famosi è durata 6 anni - ma non poteva andare Avanti. Oggi lui ha voltato pagina e lei… Simone non ha il minimo dubbio : All’Isola dei Famosi Francesca Cipriani è sicuramente una dei concorrenti più ‘forti’. In tutti i sensi, probabilmente. L’utlima? La ex Pupa sarebbe stata colta da un malore mentre affrontava la prova per il mejor e peor. La causa del problema risiederebbe in un improvviso dolore al costato acuito da un attacco di panico che è stato presto risolto dalle rassicurazioni dei compagni, Rosa Perrotta e Amaurys Perez. ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di domenica 11 Marzo. Halep - Pliskova e Kerber Avanti con fatica - fuori Kvitova e Azarenka : Se Simona Halep avanza con qualche timore agli ottavi di finale del torneo WTA Premier di Indian Wells, escono di scena, invece, Petra Kvitova e Viktoria Azarenka. La numero uno del mondo soffre per almeno due set con l’americana Caroline Dolehide, numero 165 del mondo, imponendosi solamente al terzo per 6-2, dopo aver perso nettamente il primo e vinto il secondo solo al tiebreak. Vincono in tre set anche Karolina Pliskova sulla cinese ...

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni femminile in DIRETTA : 0-7. Le azzurre vanno Avanti con la meta di Locatelli. Sillari trasforma : Come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di rugby: oggi, domenica 11 marzo, alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. In ottica ranking questo è un match importantissimo, che, seppur mitigato dal fattore ...

Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolahti 2018 : Antonin Guigonnat e Anais Chevalier vincono la staffetta single mixed dAvanti ad Austria e Norvegia - buon sesto posto per l’Italia : La Francia di Anais Chevalier e Antonin Guigonnat vince la staffetta single mixed di Konthiolahti, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. L’accoppiata transalpina ha saputo gestire nel migliore le proprie frazioni, uscendo alla distanza, approfittando anche del crollo finale dell’Ucraina. Secondo posto per un’altra nazione che ha dato tutto nell’ultima frazione, l’Austria (con Lisa Theresa Hauer e Julian ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2018 in DIRETTA : La seconda zampata di Dressen! Feuz secondo dAvanti ai norvegesi. Azzurri giù dal podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegese, gli Azzurri sono motivati e pronti a far bene. Le caratteristiche della neve scandinava sono gradite e le prove di questi giorni confermano che il podio è un obiettivo tutt’altro che irrealizzabile. Grande favorito della vigilia, il padrone di casa, Kjetil Jansrud, vincitore in ...

Tennis - Indian Wells : Fabbiano al secondo turno - la Kvitova e la Halep Avanti : ROMA - Debutto vincente per Thomas Fabbiano al ' BNP Paribas Open ', primo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells , in ...

Tennis - Indian Wells 2018 : i risultati della seconda giornata. Avanti Monfils - forfait Kyrgios : Sandgren , 59, sfrutta il ritiro di Basilashvili , 83, , mentre il giapponese Taro Daniel , numero 109 del mondo, si regala un secondo turno in cui affronterà il cinque volte vincitore del Masters ...

Salvini : "Governo politico o si torna al votoIl Pd : vada Avanti con chi condivide il programma : Il leader della Lega apre al Partito democratico chiarendo che luiresta il candidato premier e che un governo si farà solo sullabase del programma del centrodestra. Di Maio carica i neoeletti del M5s: "State tranquilli e fidatevi di me, andremo al governo".

Roma-Torino 0-0 La Diretta De Rossi in campo - dAvanti El Shaarawy con Under e Schick : Torna in campo la Serie A dopo i rinvii delle partite domenicali della scorsa settimana a seguito dell'immane tragedia che ha colpito il mondo del calcio, con la morte del povero Davide Astori....

LIVE Biathlon - Sprint femminile Konthiolahti 2018 in DIRETTA : Domracheva dAvanti - Vittozzi seconda!!! Wierer con due errori fuori dalla top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, seconda gara della settima tappa del massimo circuito Ibu. Dopo una breve pausa al termine delle Olimpiadi, le migliori biathlete del mondo tornano a sfidarsi in Finlandia, su un circuito impegnativo e che può regalare grande spettacolo. In vista della Sprint femminile, che scatterà oggi alle 17.45, c’è attesa per ...

