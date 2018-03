Autostrada Siracusa-Gela | sei arresti a Messina

Appalti truccati e tangenti per l' Autostrada Siracusa-Gela - arresti eccellenti tra imprese e funzionari : Inchiesta della procura di Messina: undici gli indagati per reati che vanno dall'abuso d'ufficio alla corruzione. Provvedimento cautelare anche per Duccio...

Mazzette sull' Autostrada Siracusa-Gela - arrestato l'ex capo di segreteria di Crocetta : Palermo, 13 mar. , askanews, Sei persone sono state arrestate a Messina nell'ambito di una inchiesta su una presunta tangente per realizzazione di tre lotti dell'autostrada Siracusa-Gela . In manette ...

Autostrada Siracusa Gela - da oggi limiti di velocità : Da lunedì in corso lavori per la messa in posa della segnaletica definitiva in un tratto dell'Autostrada. Il limite di velocità da 60 a 40 Km/h