Auto travolge madre e figlia di 5 mesi

Incidente stradale/ Vimercate - Auto travolge pedone : 79enne in gravi condizioni (oggi 5 marzo 2018) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 5 marzo 2018. Vimercate: auto travolge pedone 79enne, gravissimo in codice rosso, in provincia di Torino auto perde il controllo, giovane ferito.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:38:00 GMT)

Dopo una lite travolge un venditore ambulante in Auto : Delle immagini agghiaccianti, che non lasciano spazio a diverse interpretazioni. Una banale lite per futili motivi legati alla viabilità, tra un automobilista e un venditore ambulante in bici, si è trasformata in pochissimo tempo in un...

Bari - tir travolge un'Auto della polizia stradale : due agenti feriti : Una volante della polizia stradale di Bari è stata travolta e distrutta da un tir sull'A14 adriatica all'altezza di Molfetta, in provincia del capoluogo barese, ieri intorno alle 4 del pomeriggio nei pressi dell'area di servizio Dolmen a Bisceglie.I due agenti all'interno della vettura hanno riportato entrambi ferite, per fortuna non gravi, e all'ospedale sono stati loro diagnosticati sette giorni di prognosi. Si può ...

Viareggio - Auto travolge due ragazzi : un morto e un ferito grave - : successo in viale Europa, in Darsena. I due giovani uscivano da una discoteca quando la macchina li ha falciati. Il conducente non si è fermato ad aiutarli: è stato rintracciato dai carabinieri e ...

Viareggio - Auto pirata travolge due giovani : un morto e un ferito grave : Due giovani sono stati investiti questa mattina intorno alle 5 in Viale Europa in Darsena a Viareggio, da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Uno dei due è morto, l'altro è ...

Incidente stradale/ Viareggio - Auto travolge due ragazzi : un morto - gravissimo l'amico (4 febbraio 2018) : Incidente stradale, Viareggio: auto travolge due ragazzi: un morto, gravissimo l'amico. Arrestato il pirata della strada. Le ultime notizie di oggi, 4 febbraio 2018(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Tragedia in Calabria - Auto travolge pedoni : un morto Video : Nella serata di ieri, 20 gennaio, in #Calabria si è verificata una terribile Tragedia [Video]. Un uomo di 43 anni è infatti deceduto dopo essere stato travolto da un'autovettura. Un altro è rimasto gravemente ferito. Calabria, ancora sangue sulla strada Intorno alle ore 22 di ieri sera in Calabria, sulla statale 106, si è verificata l'ennesima Tragedia. Nei pressi della cittadina di Locri infatti un'autovettura ha travolto diverse persone, una ...

Rio de Janeiro - Auto travolge turisti a Copacabana : muore bimbo di 8 mesi - video Video : Giovedì sera di terrore a Rio de Janeiro [Video]: un'auto ha fatto irruzione nel lungomare di #Copacabana, a sud della metropoli brasiliana, provocando un morto ed almeno undici feriti, otto dei quali ricoverati in ospedale. Un bambino di otto mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro, è deceduto poche ore dopo in ospedale. Il portale il Globo ha riportato la testimonianza del quarantenne Lasmar Daria. Quest'ultimo ha spiegato che il ...

Tir travolge Auto sulla strada statale : tre morti : Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha visto coinvolti diversi veicoli e un tir sulla statale Fondovalle del Trigno, all'altezza di Trivento (Campobasso). Le vittime sono Jezael...

Chiama i soccorsi per la moto in panne. L'Auto arriva e rischia di travolgerla : Solo la prontezza di riflessi di Gabriela Novotna ha evitato il peggio. Durante la settima giornata di gara della Dakar 2018, nel deserto boliviano, un problema alla moto della 28enne nata in Repubblica Ceca ha temporaneamente fermato la sua corsa. La macchina dei soccorsi, giunta in suo aiuto, ha rischiato di investire la pilota. Novotna, accortasi del pericolo, è riuscita a evitare l'impatto con L'auto grazie a una breve corsa ...

Roma - malore mentre è al volante : camion travolge 10 Auto in sosta : Momenti di paura all’alba in via Marziale, in zona Balduina a Roma, dove un uomo alla guida di un camion ha travolto, a causa di un malore, 10 macchine parcheggiate lungo la strada. Inutili i soccorsi per il 54enne che è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale che ha isolato l’area durante i rilievi L'articolo Roma, malore mentre è al volante: camion travolge 10 auto in sosta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Piemonte : frana travolge Auto a Cuneo - illesi gli occupanti : L’ondata di Maltempo che sta interessando il Piemonte sta colpendo anche la provincia di Cuneo: le piogge intense hanno provocato allagamenti e smottamenti soprattutto nella zona della della Valle Tanaro e della Valle Po, dove si sono registrati da 80 a 100 mm. Segnalati allagamenti a Faule e Racconigi. Nella notte uno smottamento ha travolto un’auto di servizio di una squadra di tecnici Enel, impegnati per una riparazione della ...