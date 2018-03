Auto della Consulta usata per shopping e trasferimenti della moglie | si dimette il

"Auto di servizio usata dalla moglie". Indagato un giudice della Consulta : Un' inchiesta della procura di Roma si abbatte sulla Corte Costituzionale. A finire Indagato è Nicolò Zanon che, una volta appresa la notizia, ha deciso di presentare le proprie dimissioni. L'accusa è ...

SPAGNA - GABRIEL CRUZ TROVATO MORTO NEL BAGAGLIAIO DI UN'Auto/ Il bimbo strangolato il giorno della scomparsa : SPAGNA, GABRIEL CRUZ TROVATO MORTO nel BAGAGLIAIO di UN'AUTO: la compagna del padre è stata arrestata, i sospetti degli inquirenti e le parole della donna che respinge le accuse.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Germanelli e Mignogna Autori nella compilation della Serie Tv Canale 5 Immaturi. : ALL MUSIC NEWS Germanelli e Mignogna autori nella compilation della Serie Tv Canale 5 Immaturi. Con la hit “Stronza”, scritta per Viola Valentino, i due autori toscani Giovanni Germanelli e Francesco Mignogna sono entrati nella compilation della seguitissima Serie Tv “Immaturi” in onda ogni Venerdi in prima serata su Canale 5. Proprio nella quinta puntata il brano è stato annunciato e trasmesso da Luca Bizzarri nella ...

Ginevra - l'Auto dà spettacolo. Nel salone della città svizzera : i modelli classici rivendicano il loro spazio : Ginevra - In un mondo dell'auto che cambia con una velocità mai registrata in passato, il salone di Ginevra rimane un insostituibile punto fermo per gli appassionati e le aziende del...

“Gente in cammino” di Malika Mokeddem : romanzo Autobiografico sullo sfondo della guerra d’Algeria degli anni ’50 : “Lei non era di quelli che comprimono e contano il tempo. Lei, lei era nel movimento, scivolava col tempo e come lui fluiva, simile a una tranquilla feluca su un wadì. Non lo sentiva, non lo contava”. La donna che non conta il tempo, ma che scivola fluida con esso e Zora, una delle donne […]

Gente in cammino di Malika Mokeddem : romanzo Autobiografico sullo sfondo della guerra d’Algeria degli anni ’50 : “Lei non era di quelli che comprimono e contano il tempo. Lei, lei era nel movimento, scivolava col tempo e come lui fluiva, simile a una tranquilla feluca su un wadì. Non lo sentiva, non lo contava”. La donna che non conta il tempo, ma che scivola fluida con esso e Zora, una delle donne […]

Spagna - trovato il cadavere del bimbo sparito : era nell'Auto della compagna del padre : trovato il cadavere di Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni sparito dodici giorni fa in Spagna in un piccolo paese vicino ad Almeria, nel sud. Tutta la penisola iberica era in ansia per lui, centinaia...

Spagna - trovato morto Gabriel Cruz : il corpo era nell’Auto della compagna del padre : Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni scomparso dallo scorso 27 febbraio in un paese dell'Almeria, è stato trovato senza vita nel baule dell'auto guidata dalla compagna del papà, che è stata arrestata. Per lui si erano mobilitati i media locali, i social e persino il governo iberico.Continua a leggere

Spagna - trovato morto Gabriel Cruz : il corpo era nell’Auto della compagna del padre : Spagna, trovato morto Gabriel Cruz: il corpo era nell’auto della compagna del padre Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni scomparso dallo scorso 27 febbraio in un paese dell’Almeria, è stato trovato senza vita nel baule dell’auto guidata dalla compagna del papà, che è stata arrestata. Per lui si erano mobilitati i media locali, i […] L'articolo Spagna, trovato morto Gabriel Cruz: il corpo era nell’auto della compagna del padre ...

Bimbo scomparso trovato morto nell'Auto della matrigna : era uscito per giocare con un amico : Spagna sotto shock per la vicenda del piccolo Gabriel Cruz, scomparso il 27 febbraio in un paesino vicino Almeria, nel sud-est della Spagna. Il corpo senza vita del bambino di otto anni, scomparso a fine febbraio in...

Incastrato nelle lamiere della sua Auto - 19enne muore nello schianto all’alba. Tornava a casa : L'auto guidata da Tommaso è uscita di strada nella notte tra sabato e domenica nelle vicinanze della stazione dei treni di Spresiano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dal groviglio di ferro in gravissime condizioni. Il giovane è morto in ospedale.Continua a leggere

Incastrato nelle lamiere della sua Auto - 19enne in fin di vita dopo lo schianto all'alba. Tornava a casa : schianto questa mattina, domenica 11 marzo, in via Cristoforo Colombo a Spresiano, in Veneto. Intorno alle 4.30 una vettura, una Ford Fiesta, è uscita autonomamente di strada e il guidatore,...

Tribunale Autorizza a vaccinare una bimba contro il volere della madre : Il Tribunale ordinario di Nuoro ha accolto il ricorso del padre di una bambina di tre anni e ha autorizzato il genitore a far effettuare alla figlia, contro il volere della madre, i vaccini...

Hidalgo e la battaglia della Senna : chiusa alla Auto - venite in città coi bus : Quel giorno rinunciò alla sua Porsche: Georges Pompidou amava la velocità e farsi ritrarre al volante del suo bolide, la sigaretta incollata alle labbra. Ma il 22 dicembre 1967 il primo ministro di Francia salì sull’autobus, che doveva collaudare la nuova autostrada urbana, costruita sugli argini della riva destra, in piena Parigi. Occhio al cronom...