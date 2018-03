Auto a fuoco | vercellese gravemente ustionato

Scomparso quasi un anno fa - i vigili del fuoco lo ritrovano nella sua Auto in fondo al fiume : Da quasi un anno di Carlo Dafrini non si avevano più notizie. Era il 24 maggio 2017 quando l'anziano 70enne di Monticelli...

Auto in transito prende fuoco nel Catanzarese : Un probabile malfunzionamento all'interno del vano motore è la causa dell'incendio di un'Autovettura avvenuto questa mattina in Loc. Pilacco nel comune di Borgia. Interessata dalle fiamme una Hyundai ...

L'Auto prende fuoco - padre e bimba di 5 anni salvi appena in tempo : Tragedia sfiorata nel Bresciano. padre e figlia stavano viaggiando sulla strada statale 45bis quando dal motore sono iniziate ad uscire delle fiamme. L'uomo ha subito accostato in un'area di servizio...

Un’Auto della polizia nordirlandese ha preso fuoco per l’esplosione di una bomba sulla strada che collega Belfast a Bangor : Martedì mattina un’auto della polizia nordirlandese ha preso fuoco per l’esplosione di una bomba piazzata probabilmente sul pianale della vettura. L’esplosione, avvenuta lungo la strada A2 che collega Belfast a Bangor, non ha ferito nessuno: l’auto era ferma e l’agente The post Un’auto della polizia nordirlandese ha preso fuoco per l’esplosione di una bomba sulla strada che collega Belfast a Bangor ...

Auto prende improvvisamente fuoco : forti rallentamenti in tangenziale : Una Mini Cooper ha preso improvvisamente fuoco nella serata di oggi, venerdì 2 marzo 2018, mentre percorreva la tangenziale in direzione nord , Milano-Aosta, all'altezza dello svincolo Debouché, sul ...

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su Autobus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.

“Sono sotto le lamiere!”. Incidente choc : vigili del fuoco in azione. Uno scontro pauroso tra tir e furgoni sull’Autostrada italiana. La situazione : Le avverse condizioni meteo non stanno solo paralizzando l’Italia e i mezzi di trasporto pubblici (ritardi pesantissimi per treni, aerei e bus), ma creano anche incidenti gravi sulla rete stradale piena di ghiaccio e neve. Un grave Incidente stradale, infatti, è avvenuto nella mattinata lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra i caselli di Boara e Monselice in direzione di Padova. Intorno alle 9.30 due tir e un furgone ...

Padova : vigili del fuoco - distacco materiale da travature cavalcavia Autostrada : Padova, 26 feb. (AdnKronos) – Alle ore 10.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fornace Morandi a Padova per la caduta di cemento dalle travature del cavalcavia autostradale. Le squadre intervenute anche con l’autoscala hanno rimosso tutte le parti scrostate e in procinto di cadere. Si è inoltre provveduto a un’ispezione accurata del manufatto da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, dell’autostrada A4 e ...

Ricerca : creato occhio artificiale - “mette a fuoco in Automatico” : Ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences hanno sviluppato un occhio artificiale piatto, controllato elettronicamente: è caratterizzato – si spiega su su “Science Advances” – da un sistema adattivo con metalenti in silicone (più sottili di un foglio di carta e leggerissime), montato su un polimero trasparente, senza elettrodi. L’occhio artificiale consente messa a fuoco, ...

Maltempo Genova - Auto bloccata dalla neve : intervento dei Vigili del Fuoco : Una coppia sorpresa in auto da una bufera di neve su una strada dell’entroterra di Genova è stata costretta a chiedere aiuto ai Vigili del fuoco. E’ successo la scorsa notte sulla strada del passo del Turchino che conduce alla cappelletta di Masone. I due, cinquantenni, sono rimasti intrappolati dalla neve e non avendo al seguito le catene come prevedono le normative per questo periodo dell’anno nei tratti appenninici, sono ...

Ragusa - minacce e intimidazioni alla ex-moglie : stalker dà fuoco all’Auto del nuovo compagno. Il video che lo incastra : La Polizia di Ragusa ha arrestato P.L., vittoriese di 46 anni, accusato di stalkeraggio nei confronti della ex moglie, in un crescendo di intimidazioni e minacce arrivate sino all’incendio dell’auto del nuovo compagno della donna. La coppia si era inutilmente trasferita da Vittoria a Ragusa finchè, qualche settimana fa, gli agenti hanno deciso di andare a fondo sulla natura dell’incendio di due auto in una via cittadina, ...

Chioggia - Autobus va a fuoco : autista salva i passeggeri | Foto : Chioggia, autobus va a fuoco: autista salva i passeggeri | Foto Il bus di linea trasportava 50 pendolari diretti a Venezia. L’autista ha notato un malfunzionamento e li ha fatti scendere tutti Continua a leggere L'articolo Chioggia, autobus va a fuoco: autista salva i passeggeri | Foto sembra essere il primo su NewsGo.

“Qui va a fuoco tutto”. Autobus con 50 persone a bordo va in fiamme. L’incendio si è propagato in mezzo alla strada : paura nel centro abitato : paura per un furioso incendio su un Autobus di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina (Venezia). Il bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo più pendolari: non c’è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del ...