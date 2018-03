Attenzione a ciò che fate su Facebook | c' è una nuova potenziale minaccia

Attenzione : nel weekend ci si stressa più che in ufficio : Grazie al cielo è venerdì! O almeno così recita il mantra più gettonato nei luoghi di lavoro. Secondo una ricerca della Pennsylvania State University, al contrario, l’idea di un week end da trascorrere a casa tra faccende, commissioni, lavatrici e gestione dei figli, rappresenta una vera propria fonte di stress. Se avvertite un leggero senso di sollievo mentre vi recate al lavoro il lunedì mattina non siete dunque i soli. Gli studiosi americani ...

Attenzione alla scheda! - e a ciò che viene dopo - . : L'iniziativa rientra nella politica di Treviso Civica che, come si può leggere nella Carta dei Valori pubblicata nel sito internet www.trevisocivica.it , promuove attività e incontri " per rendere i ...

Maltempo - la Prefettura di Pescara : “Non ci sono criticità - Attenzione al ghiaccio” : Nella Prefettura di Pescara alle ore 18 si e’ tenuta la riunione dei rappresentanti degli Enti e degli Uffici componenti il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per monitorare le ripercussioni sul territorio della provincia degli eventi nevosi in atto. E’ stata confermata, si legge in una nota, l’assenza di criticita’. sono assicurate: transitabilita’ su tutto il sistema viario extra urbano, continuita’ del ...

Accredito di 811 euro da Ufficio Postal - Attenzione all’ultima truffa Poste Italiane : Arriva oggi 22 febbraio una nuova truffa firmata Poste Italiane, anche il famosissimo brand è del tutto ignaro di quanto sta avvenendo, in quanto l'Accredito di 811 euro giunto da Ufficio Postal rappresenta indubbiamente una pericolosa minaccia soprattutto per gli utenti meno esperti. Dopo i pericoli corsi ad inizio febbraio, come vi abbiamo prontamente riportato anche su OptiMagazine, dunque, in queste ore devo necessariamente condividere con ...

“Una strana irritazione tra le sopracciglia”. Prende la figlia all’asilo e resta scioccata : la piccola ha un bizzarro segno rosso sul volto e la mamma - lì per lì - crede che abbia fatto “zucca”. Poi si avvicina - la osserva meglio - e capisce la verità. Agghiacciante. E non è la prima volta che succede. Attenzione : Erano andati all’asilo come ogni mattina – il Washington state Boys & Girls Club – ma, quando le loro mamme li sono andati a Prendere, sono rimaste sconvolte. I due piccoli avevano le sopracciglia depilate e la depilazione era avvenuta mentre erano all’asilo. Le due mamme, lì per lì, sono rimaste scioccate. Poi si sono rivolte alla polizia alla quale hanno raccontato i fatti. Alyssa Salgado, 19 anni, aveva lasciato la piccola Lilayiah ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - Attenzione alla concorrenza del Tottenham : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:48:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Attenzione a Newcastle e City per Reina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: attenzione al Newcastle e al Manchester City per il portiere spagnolo Pepe Reina che va in scadenza con il Napoli di Sarri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:22:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Attenzione al Mister-X di De Laurentiis (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: non è da escludere che il patron Aurelio De Laurentiis, stia pensando ad un colpo a sorpresa(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:19:00 GMT)

Emre Can alla Juventus? / Calciomercato news - Attenzione ai precedenti Witsel e Tolisso : Emre Can alla Juventus? L'obbiettivo numero 1 del Calciomercato bianconero frena gli entusiasmi, ricordando di non aver ancora firmato nulla e di essere aperto ad altri club. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:49:00 GMT)

"I cani in ufficio rendono più sereni ma Attenzione alle regole" : Ma, il 24 giugno 2016, Purina è riuscita a battere questo record attraverso il coinvolgimento di tutte le sedi del mondo con 691 cani in ufficio. E' comunque ovvio che per la serena convivenza tra ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : Attenzione al forte maltempo in arrivo al Sud - allarme arancione in Puglia : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione avanzerà nelle prossime ore verso il Bacino tirrenico e, nella giornata di domani, continuerà a spostarsi verso Est, raggiungendo anche lo Ionio. maltempo in arrivo dunque al Sud, specialmente sulle aree che si affacciano sul Golfo di Taranto e, a causa di un temporaneo richiamo di correnti più fredde provenienti dai Balcani, anche in Abruzzo. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Calciomercato Milan - Attenzione a non commettere gli stessi errori del passato : Calciomercato Milan – Il Milan negli ultimi anni si è reso protagonista di alcune scelte di Calciomercato rimpiante ampiamente. Calciatori cresciuti nel vivaio rossonero e scartati troppo presto, facendo contente altre squadre che adesso godono dei servizi dei calciatori in questione. Stiamo parlando dei vari Cristante, Darmian, Aubameyang… immaginate un po’ cosa sarebbe voluto dire averli adesso in rosa a costo zero dato che ...