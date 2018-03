Atlantia e Acs verso un' alleanza Obiettivo | le autostrade spagnole

Atlantia-Acs - accordo fatto su Abertis : newco a Madrid e Opas : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi p di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opas su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Abertis - El Mundo : verso accordo Atlantia-Acs - no spezzatino : Milano, 12 mar. , askanews, Il via libera della Consob spagnola all'Opa della controllata tedesca di Acs, Hotchief, su Abertis era l'elemento che mancava per siglare l'accordo con Atlantia per ...

Atlantia - ok Consob spagnola a Opa Hochtief - Acs - su Abertis : Milano, 12 mar. , askanews, Via libera della Consob spagnola all'Opa di Hochtief, controllata del gruppo Acs, su Abertis, in concorrenza con l'offerta presentata da Atlantia. E' quanto informa una ...

Ora Atlantia tratta con Acs la pace su Abertis : All'improvviso tra Madrid e Ponzano Veneto è scoppiata la pace, trasformando quella che doveva essere una guerra a colpi di Opa, pronta ad infiammare il listino spagnolo per la conquista di Abertis, ...

Atlantia - contatti con Acs per evitare una guerra di Opa su Abertis : MILANO - Da sfidanti a possibili alleati. È questo il nuovo scenario che potrebbe configurarsi tra Atlantia e Acs a proposito dell'offerta su Abertis. È stata la stessa società italiana a confermare ...

Atlantia conferma colloqui preliminari con ACS : Teleborsa, - Atlantia conferma i colloqui preliminari con ACS , mentre non esiste alcun accordo sulla contesa per Abertis . La precisazione del gruppo arriva in seguito alle indiscrezioni riportate ...

Atlantia e ACS pronte a trattare su Abertis? : Teleborsa, - Atlantia svetta sul principale listino di Piazza Affari , mostrando un rialzo del 4,27%. Secondo alcune indiscrezioni della stampa spagnola, Atlantia e ACS sarebbero pronte a sedersi ...

