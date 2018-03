Atalanta | Gasperini | ' Con la Juve abbiamo 2 risultati su 3 | facciamo punti per la nostra

Ussi - premiata l'Atalanta di Gasperini. A Gianluca Di Marzio il riconoscimento "Candido Cannavò' : ... Gazzetta dello Sport, , il premio Gualtiero Zanetti a Fabio Ravezzani , Direttore TV Gruppo Mediapason, , il Candido Cannavò a Gianluca Di Marzio , Sky Sport - freelance, , il Lionello Bianchi a ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Atalanta : Gasperini ha il dubbio Caldara. Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Atalanta: Diretta tv, orario e le ultime notizie per il match, recupero di Serie A. Allegri e Gasperini punteranno sui loro titolari(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Atalanta - Gasperini : “non ci sentiamo arbitri dello scudetto” : “Non ci sentiamo arbitri dello scudetto, contro la Juve giocheremo solo per noi stessi”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto a ricevere un premio che il Gruppo Lombardo dei Giornalisti Sportivi-Ussi ha assegnato all’Atalanta come squadra rivelazione del 2017. “L’Europa ci e’ piaciuta – ha aggiunto l’allenatore dell’ Atalanta – e quindi ...

L’Atalanta e la ‘Primavera’ contro la Juventus : Gasperini sbotta : Si avvicina il recupero della gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, prima del rinvio per neve non sono mancate le polemiche, in particolar modo avevano fatto discutere le scelte degli ospiti di schierare le seconde linee. Gasperini non ci sta e sbotta ecco le dichiarazioni: “tali polemiche vengono fatte attraverso la rete da chi non ha nome né volto” ha sbottato Gasperini a ‘Radio Uno’. “L’Atalanta non ha mai ...

Atalanta - Gasperini : 'Prima o poi il Napoli dovrà pure batterla la Juventus' : Così Gian Piero Gasperini, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. ' Il miglior successo per l'Atalanta in Europa è stato di ricevere tanto affetto anche da tifosi di altre squadre ' , fa ...

Panchina Atalanta - conferme sull’addio di Gasperini : il Napoli ed il ritorno al Genoa : Panchina Atalanta – L’Atalanta è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro il Bologna ed adesso si prepara per il match contro la Juventus. Potrebbe essere l’ultima stagione sulla Panchina dell’Atalanta per Gasperini, la conferma arriva dal diretto interessato a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch’Io lo Sport: “ritorno al Genoa? Preziosi non mi ha cercato per tornare, sto molto ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Il Bologna è un'ottima squadra» : BERGAMO - L' Atalanta scalda i motori. Così Gian Piero Gasperini in vista della trasferta contro il Bologna: "Affrontiamo un'ottima squadra con dei valori importanti: questa per noi è la prima di tre ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Atalanta - il nome in pole per sostituire Gasperini : le ultime : Panchina Atalanta – Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante, in particolar modo si candida ad essere protagonista l’Atalanta, il massimo torneo italiano è rimasto l’unico obiettivo dopo l’eliminazione in campionato ed Europa League. La squadra di Gasperini ha intenzione di tornare in corsa per la qualificazione in Europa ed in questo senso risulteranno molto importanti le prossime partite. I rapporti tra ...

Atalanta - Gasperini : 'Per noi comincia una nuova stagione' : L' Atalanta affronta la Sampdoria dopo la doppia eliminazione in sei giorni da Europa League e Coppa Italia , ma il suo allenatore vuole voltare pagina: 'Per noi inizia una nuova stagione. Prima era ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ora inizia un nuovo campionato» : BERGAMO - L 'Atalanta affronta la Sampdoria dopo la doppia eliminazione in sei giorni da Europa League e Coppa Italia, ma il suo allenatore vuole voltare pagina: "Per noi inizia una nuova stagione. ...

Gasperini sprona la sua Atalanta : adesso inizia un nuovo campionato : Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, conosce bene l’importanza dell’incontro di domani contro la Sampdoria, utile ad accorciare le distanze in chiave Europa League. L’atalantino ha parlato oggi in conferenza stampa: “Mi aspettavo di trovare la Samp in lotta per l’Europa – ha esordito Gasperini – perché ha fatto bene fin da subito e ha struttura, organizzazione e squadra per puntare a ...

Atalanta - Gasperini 'Il rigore non c era - complimenti ai miei' : Il rigore è molto pesante nell'economia della partita e, fino a quel momento, avevamo ancora speranza. Noi non abbiamo alcun rammarico, siamo arrivati a questa semifinale e la Juventus era più forte'.

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Non c'era quel rigore» : CRONACA TUTTO SULLA Coppa Italia Tags: Coppa Italia , Atalanta , Gasperini , Juventus Tutte le notizie di Coppa Italia

Juventus-Atalanta - Gasperini a gran voce : “quello non è rigore” [VIDEO] : “Per me quello non è rigore, tutta la vita. Ma la Juve è più forte”. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato così ai microfoni della Rai il rigore concesso dal direttore di gara Fabbri per atterramento di Matuidi in area di rigore. Il gol sul successivo penalty di Pjanic ha deciso la gara in favore dei bianconeri. Un Gasperini sorridente, comunque soddisfatto dei suoi uomini, ma sempre con un atteggiamento ...