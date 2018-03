Atalanta | ecco i convocati di Gasperini per la Juventus | c’è Gomez

Juve - attenta all’Atalanta : in trasferta è super - e vuole l’Europa League. Ecco perché la partita di Mercoledì non è affatto scontata : Juventus-Atalanta, partita da brividi. La 28^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e portato indicazioni per lo scudetto, sorpasso da parte della Juventus sul Napoli, successo dei bianconeri contro l’Udinese mentre la squadra di Sarri non è andata oltre il pareggio nel big match contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri ha un solo punto di vantaggio sul Napoli e non si può parlare assolutamente di ...

Ecco le pagelle di Bologna-Atalanta - vittoria nel finale per i bergamaschi : Partita bella e vivace quella tra Bologna e Atalanta. Primo tempo con vari occasioni da una parte e dall’altra, senza reti. La ripresa è dominata dalla squadra di Gasperini che sblocca il risultato all84′ con De Roon. Grande vittoria per i bergamaschi, i quali si fanno sotto per la Coppa Uefa. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Ecco le pagelle di Bologna-Atalanta, vittoria nel finale per i bergamaschi sembra essere il primo su ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - ecco l’offerta all’Atalanta per Cristante : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Torino, importante passo in avanti verso la qualificazione in Champions League. Ma a tenere banco in casa giallorossa è anche il mercato, manovre per il centrocampo ed occhi puntati sul calciatore dell’Atalanta Cristante. Il club nerazzurro fa una valutazione importante del calciatore, circa 30 milioni di euro, la Roma è arrivata invece ad offrire ...

Maglie dell'Atalanta all'asta Ecco le quotazioni - Ilicic in testa : Mancano soltanto cinque giorni alla conclusione dell'asta benefica delle 22 Maglie nerazzurre preparate, indossate e autografate in occasione della storica partita di Europa League Atalanta-Borussia ...

Atalanta - Bastoni : 'Ecco i segreti di Gasperini. Contento della chiamata della Nazionale. Mi ispiro a...' : Dortmund ? È tra gli stadi più belli al mondo. Siamo riusciti a giocarcela al meglio contro il Borussia e ora siamo consapevoli di potercela fare contro chiunque. Ho avuto la fortuna di convivere con ...

Recupero Juventus-Atalanta - ecco quando si gioca la partita rinviata : Recupero Juventus-Atalanta, ecco quando si gioca la partita rinviata – “Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi della gara Juventus-Atalanta del 25 febbraio 2018, decretato dell’arbitro a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, dispone che la gara Juventus-Atalanta della 7ª di ritorno di Serie A TIM si recuperi mercoledì 14 marzo 2018, con inizio alle ore 18.00”. La partita valida per il ...

Cori razzisti a Batshuayi : l’Uefa apre un’inchiesta contro l’Atalanta - ecco cosa rischia il club : Cori razzisti a Batshuayi durante la gara dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, l’Uefa ha aperto un’inchiesta per stabilire eventuali responsabilità del club dopo la denuncia del calciatore del club tedesco giunta tramite i social. Adesso il club atalantino attende l’esito di tale inchiesta dell’Uefa che si pronuncerà il 22 marzo: il club rischia da una multa alla squalifica del campo. L’eventuale ...

Juventus-Atalanta quando si recupera ? Ecco le date più probabili : Ecco quando si recupera Juventus-Atalanta diretta tv e live streaming oggi 25/2 Juventus-Atalanta probabili formazioni: le ultime novità dall'Allianz Stadium

Juventus-Atalanta - un rinvio che fa “comodo” ai bianconeri : ecco la data del possibile recupero : Juventus-Atalanta, un rinvio che fa “comodo” ai bianconeri: ecco la data del possibile recupero Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Atalanta- La neve aiuta la Juventus, o almeno, gli consentirà di presentarsi l’appuntamento-recupero contro l’Atalanta, con alcuni uomini chiave in più. Di fatto, in vista del recupero a data da ...

Ecco quando si potrebbe recuperare la sfida Juventus-Atalanta : TORINO - Burian ha fermato la Juve . La sfida con l' Atalanta in programma all'Allianz Stadium alle 18 non si è potuta giocare a causa della fitta nevicata su Torino nelle ore precedenti il match. Per ...

Juventus-Atalanta rinviata - ecco cosa succede per il Fantacalcio : Juventus-Atalanta rinviata, ecco cosa succede per il Fantacalcio – Non si disputerà oggi la gara della 26^ giornata del campionato di Serie A tra Atalanta e Juventus, la neve abbondante ha portato al rinvio del match a data da destinarsi, una possibile soluzione porta al 14 marzo ma la decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, molti dubbi per i tanti impegni delle due squadre. Ed adesso cosa succede per il Fantacalcio? Tutti i ...

Juventus-Atalanta rinviata : ecco la possibile data del recupero : 1/7 ...

Burian - bufera incredibile a Torino con -3°C : Juventus-Atalanta a rischio - partita rinviata? Ecco le immagini in diretta dallo Stadium [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Juventus - assalto a Cristante : ecco l’offerta di Marotta. L’Atalanta apre all’affare… : Juventus, assalto a Cristante: ecco l’offerta di Marotta. L’Atalanta apre all’affare… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, assalto A Cristante- La Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Cristante. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa”, i bianconeri sarebbero pronti a ...