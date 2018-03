ASUS ZenFone 5 Max avvistato su Geekbench con una CPU Snapdragon 660 e 4 GB di RAM

Entro l'estate l'ASUS ZenFone 5 Max : batteria da capogiro - ma non solo : Ti potrebbero interessare: Ecco gli ASUS Zenfone 5 , anche Lite e 5Z, : foto, specifiche, uscita e prezzo in Italia Video diretta streaming ASUS Zenfone 5 ed orario presentazione: tutte le info del ...

Entro l’estate l’ASUS ZenFone 5 Max : batteria da capogiro - ma non solo : Risale a circa un mese fa la presentazione degli ASUS Zenfone 5 (standard, Lite e 5Z), ed eccoci qui oggi a parlare dell'esemplare Max, di cui era già emersa qualche indiscrezione non troppo tempo prima dell'annuncio del 27 febbraio, senza che poi venisse in qualche modo ripresa. Quel momento sembra essere arrivato grazie allo spunto offerto da GeekBench, nel cuo database è stato pizzicato di recente proprio l'ASUS Zenfone 5 Max, con la ...

ASUS ZenFone 5 Max esiste : svelato da GeekBench : Confermata l’esistenza del modello Asus Zenfone 5 Max che di recente è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench: ecco cosa abbiamo scoperto.Non molto tempo fa durante il MWC 2018, Asus aveva presentato la nuova sua gamma di prodotti Zenfone 5: Zenfone 5z, 5 e 5 Lite che occupano la fascia top di gamma e medio di gamma del mercato per quest’anno.Ma già a suo tempo gli esperti di mercato si domandavano dove fosse finita ...

ASUS anticipa la festa del papà e sconta alcuni ZenFone fino al 28% : ASUS anticipa la festa del papà ufficializzando gli sconti praticati su alcuni prodotti del catalogo. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte L'articolo ASUS anticipa la festa del papà e sconta alcuni ZenFone fino al 28% proviene da TuttoAndroid.

A sorpresa in arrivo per ASUS ZenFone 2 un nuovo aggiornamento : annuncio il 12 marzo : Potrebbe arrivare l'ormai insperato colpo di coda per Asus ZenFone 2. Il popolarissimo smartphone Android, che qui in Italia complice un ottimo prezzo di listino ha registrato importanti volumi di vendite, da mesi è finito ormai nel dimenticatoio. Dopo l'annuncio che ho condiviso con voi praticamente quattro mesi fa sulle pagine di OptiMagazine, oggi 12 marzo posso riaccendere con piacere la speranza di chi spera di ricevere un nuovo ...

Oreo su ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL : il punto sull’aggiornamento 15.0410.1802.34 : Inizia a diffondersi l'aggiornamento Oreo per gli ASUS ZenFone 4 Pro, più dettagliatamente quelli con sigla ZS551KL. Il pacchetto porta il software alla versione '15.0410.1802.34', rea di aggiungere tutte le principali novità legate alla distribuzione biscottata dell'OS mobile di Google. In particolare, effettuando uno swipe verso l'alto, sarà possibile accedere al drawer con ogni singola applicazione installata (sarà anche possibile ...

Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro - ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016). Siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ah, un piccolo spoiler: ZenFone 4 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Pregi e difetti per ASUS ZenFone 3 ad un mese dall’aggiornamento Oreo : A circa un mese dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per Asus ZenFone 3 è tempo di bilanci, in modo tale da capire quali siano i punti di forza e di debolezza per un device estremamente popolare in Italia e che in seguito a questo step ha fatto molto discutere. Proprio in settimana abbiamo messo in evidenza su queste pagine nuove segnalazioni di bug sulla carta secondari per il device, ma oggi intendo condividere ...

Grosse crepe per l’ASUS ZenFone 2 e l’assistenza dedicata : tempi di consegna a marzo 2018 : Emergono in questi giorni segnalazioni non proprio incoraggianti per gli utenti che si ritrovano con un Asus ZenFone 2 da dover inviare necessariamente in assistenza. Dopo aver ricevuto l'aggiornamento di Facebook, con cui quantomeno ora si può usare l'app in questione senza troppi patemi a differenza di quanto è stato riportato dal pubblico nello scorcio finale di febbraio, oggi 10 marzo vorrei dedicarmi ad un altro aspetto che sta molto a ...

Due problemi frequenti per ASUS ZenFone 3 post aggiornamento Oreo : occhio al flash : Sembra abbia creato molte illusioni il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno puntato sulle versioni "classiche" dell'Asus ZenFone 3. Da un po' di giorni a questa parte si segnalano problemi più o meno frequenti, che di volta in volta abbiamo preso in esame su queste pagine dopo alcuni riscontri da parte dei diretti interessati. Ora, se da un lato questioni come quella della messa a fuoco della ...

Aggiornamenti a pioggia per ASUS ZenFone 3 Deluxe e Laser - alcuni problemi risolti : Ore interessanti per gli Asus ZenFone 3 nella loro versione Deluxe e Laser per il sopraggiungere di due Aggiornamenti pensati proprio per questi due modelli di smartphone. In effetti, i due esemplari, rimasti per un po' a secco di adeguamenti software, hanno ricevuto in un colpo solo due pacchetti che risultano essere fondamentali anche per la soluzione di alcuni problemi non certo da sottovalutare. Esaminiamo dunque i dettagli di ogni ...

Superati problemi Facebook di ASUS ZenFone 2 con aggiornamento dedicato (161.0.0.35.93) : Erano di recente saliti agli onori della cronaca i problemi ASUS ZenFone 2 relativi all'utilizzo di Facebook, cui avevamo provato anche a dare un primo approccio di soluzione in un nostro precedente articolo. Accortosi della fastidiosa anomalia, che rendeva di fatto l'applicazione ufficiale del tutto inutilizzabile a bordo degli esemplari sopra menzionati, il team di sviluppo in questi giorni avrà deciso di rimborsi le maniche, per porre un ...

Potenziali problemi ASUS ZenFone 3 e 2 con Dialer chiamate e rubrica : soluzione ai rallentamenti : Da circa una settimana a questa parte ci sono diverse segnalazioni da parte degli utenti che dispongono di un Asus ZenFone 3 e ZenFone 2 che stanno riscontrando dei problemi con il Dialer delle chiamate e della rubrica. La questione per certi aspetti richiama il caso dell'app Facebook, che per alcuni giorni è risultata praticamente inutilizzabile per chi ha puntato sul popolare smartphone commercializzato nel 2015. Chiaramente, parlando di ...

Lunghissima attesa per aggiornamento ASUS ZenFone 3 TIM Oreo : resi noti i piani : A quando l'aggiornamento Asus ZenFone 3 TIM ad Oreo? La domanda serpeggia nelle community social dedicate al device da molto tempo, almeno dal 29 gennaio, giorno in cui l'update Android 8.0 ha fatto la sua comparsa sui dispositivi no brand del nostro paese. Quali le reali intenzioni del vettore? Proprio a fine gennaio avevamo già raccolto un feedback dell'operatore mobile che aveva preannunciato il passo in avanti decisivo per metà marzo. ...