Astronomia | scuola di tecniche di uso del telescopio all’Osservatorio “Fuligni” di Rocca

(Di martedì 13 marzo 2018) Osservare il cielo stellato con unper coglierne dettagli altrimenti invisibili. Orientarsi tra gli astri della volta celeste e distinguerli con grande precisione e accuratezza. Montare e utilizzare lo strumento più adatto alle proprie esigenze e finalità sfruttando al meglio le ore di osservazione disponibili. Cogliere, attraverso la pratica, la complessità e la varietà di telescopi esistenti in modo tale da operare scelte di acquisto coscienti e oculate. Chi vuole imparare tutto questo ora può farlo attraverso il corso pratico “osservative e uso del” in programma ogni giovedì (ore 20:30) dal 22 marzo al 26 apriledidi Papa. Il corso pratico si inserisce nell’ambito del Modulo “Osservazione e ricerca amatoriale” delladidell’Associazione Tuscolana di“Livio Gratton”, svolta in collaborazione ...