Assegni | sanzioni sotto la lente

Assegni - occhio alle sanzioni : Il divieto di aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'obbligo di indicare il beneficiario e la clausola 'non trasferibile' su Assegni bancari, circolari o ...

Striscia la notizia - sanzioni per gli Assegni senza dicitura “non trasferibile” : Striscia la notizia, sanzioni per gli assegni senza dicitura “non trasferibile” Il mago Casanova è tornato ad occuparsi di una “trappola” in cui cadono migliaia di persone. Continua a leggere L'articolo Striscia la notizia, sanzioni per gli assegni senza dicitura “non trasferibile” sembra essere il primo su NewsGo.