Assegni non trasferibili | attenzione alla maxi-multa

Assegni non trasferibili : tutte le trappole dalla clausola all'oblazione : Sulla querelle relative alle maxi sanzioni per gli Assegni a partire da mille euro a salire senza la clausola di non trasferibilità scende in campo anche il ministero dell'Economia. Lo fa con vademecum per evitare errori dalle dimenticanze

Assegni senza clausola "non trasferibile" - dal Parlamento la retromarcia sulle maxi-multe : MILANO - Impegnare il governo affiché si blocchi il corto-circuito delle maxi-sanzioni staccate per gli Assegni , anche di piccoli importi, compilati per dimenticanza senza la clausola di 'non ...

Striscia la notizia - sanzioni per gli Assegni senza dicitura “non trasferibile” : Striscia la notizia, sanzioni per gli assegni senza dicitura “non trasferibile” Il mago Casanova è tornato ad occuparsi di una “trappola” in cui cadono migliaia di persone. Continua a leggere L'articolo Striscia la notizia, sanzioni per gli assegni senza dicitura “non trasferibile” sembra essere il primo su NewsGo.

Niente scritta 'non trasferibile' "Devo pagare 12mila € di multa"Vecchi Assegni - si rischia. Le regole : LA STORIA/ "Ho fatto un assegno da 1.500 euro come regalo di nozze a mio figlio. Ho dimenticato la dicitura "non trasferibile". Ora 6mila € di multa a testa Segui su affaritaliani.it

Assegni pagati senza clausola di "non trasferibilità" - le maxi-sanzioni fanno arrabbiare i consumatori : Eppure, a qualche mese di distanza, è arrivata un'amara sorpresa: una notifica da parte della Ragioneria territoriale del Ministero dell'Economia, Nucleo antiriciclaggio, che annunciava una sanzione ...

