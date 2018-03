Asma grave | anche in Sicilia il nuovo anticorpo ‘salva respiro’

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) All’inizio è solo ‘un po’ di’. A lungo andare, però, quel poco si può trasformare in un tanto, al punto che tutte le terapie, compresi i corticosteroidi, non bastano più. E la fame d’aria non permette di fare più nulla, mentre la quotidianità diventa insopportabile. Perché, come dicono i pazienti, non riuscire a respirare è qualcosa di devastante. Dicosiddettosoffre inil 5-10% dei pazientitici, un numero non trascurabile visto che ogni crisi può essere fatale. Molti sono giovani: uomini e donne, ancora attivi nel mondo del lavoro e nella vita sociale. Per loro è ora disponibile una nuova terapia ‘salva-respiro’: si chiama mepolizumab ed è unmonoclonale umanizzato che blocca l’infiammazione eosinofilica, causa delle continue esacerbazioni della malattia. Mepolizumab – ricorda una nota – ...