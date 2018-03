Ascolti tv | Il Commissario Montalbano in replica batte L’isola dei famosi

Ascolti tv ieri - Commissario Montalbano vs Isola dei Famosi | Dati Auditel 12 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera? I vari palinsesti avranno assistito all’ennesimo trionfo de “Il Commissario Montalbano” o Canale 5 avrà stupito tutti con la nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“? Scopriamolo continuando a leggere tutti i Dati Auditel di ieri, 12 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 12 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Una storia dai risvolti torbidi ...

Ascolti tv ieri - Il Commissario Montalbano vs American Sniper | Dati Auditel 6 marzo 2018 : Scopriamo assieme se è stata la Rai, ieri sera, martedì 6 marzo 2018, a portare in palinsesto la maggior percentuale di share (ad esempio con la messa in onda delle repliche de ‘Il Commissario Montalbano‘) o se, al contrario, la Mediaset si è imposta con uno dei film trasmessi nel suo prime-time di ieri (come ad esempio ‘American Sniper‘). Ascolti tv ieri, 6 marzo Ecco tutti i risultati Auditel relativi ai primi 9 canali ...

Isola Dei Famosi vs Montalbano - tornano le repliche del commissario e l’isola? Sarà la mazzata finale per gli Ascolti? : Isola dei Famosi e Montalbano a confronto? Ebbene sì! il reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha traslocato al martedì proprio per non scontrarsi con la temibile fiction di Rai Uno “Il commissario Montalbano”. Tuttavia, il martedì successivo, il 6 marzo 2018 con l’esattezza, il reality targato Magnolia si troverà face to face con la fiction Rai che da sempre fa incetta di ascolti. Certo, si tratta di repliche per il commissario ...

Ascolti tv : il commissario Montalbano segna un nuovo record : 42 - 8% di share nel secondo episodio inedito - 'Amore' : Il commissario Montalbano ha dominato la prima serata televisiva di ieri, con 'Amore', secondo episodio inedito della serie di Rai1, che ha realizzato ancora una cifra record negli Ascolti: 10.816.000 ...

Ascolti tv - per Il Commissario Montalbano quasi 11 milioni di telespettatori : Il Commissario Montalbano chiude la sua dodicesima stagione con l’episodio dal titolo Amore (che passerà alla storia per il sogno/incubo del matrimonio tra Salvo e Livia) facendo registrare l’ennesimo record. Il secondo appuntamento inedito con il personaggio interpretato da Luca Zingaretti ha realizzato su Raiuno 10 milioni 816 mila con il 42,8% di share. Entra così nella top five dei più visti della serie ispirata ai libri di ...

Il Commissario come Sanremo batte se stesso : Ascolti da record : Baglioni e Zingaretti forever. Grazie a loro la Rai mette a segno una settimana da record. Prima la cinquina di serate del Festival dai risultati più alti del Millennio in corso. Poi, subito dopo, il lunedì con il Commissario Montalbano più visto di sempre. L'episodio La giostra degli scambi, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, ha realizzato infatti ben 11 milioni 386 mila spettatori con il 45,1% di share. Insomma, quasi ...