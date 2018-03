Armi e scuole | il mercato può fare meglio?

Il governatore della Florida firma la legge per la sicurezza nelle scuole che pone limiti alle Armi : La misura, che il governatore Scott definisce "bilanciata", alza fra l'altro da 18 a 21 anni l'età per acquisto di fucili. Inoltre, verrà istituito un programma per addestrare e armare il personale scolastico

Stragi nelle scuole - Trump : ?Ora Armiamo gli insegnanti : "Armare gli insegnanti per reagire in caso di attacco in una scuola". L'ipotesi è adesso al vaglio di Donald Trump. L'obiettivo del numero uno della Casa Bianca è provare a evitare Stragi come quella della scuola di Parkland, in Florida, in cui lo scorso 14 febbraio sono morte 17 persone. Una proposta che trova trova favorevole la lobby americana delle armi. Che, però, si è opposta all'idea di aumentare ai 21 ...

Armi nelle scuole - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Via di mezzo tra welfare europeo e far-west americano : è farwelfare” : Crozza, nel corso della copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio in onda ieri sera su Rai 1, commenta la didattica dell’istituto di Vicenza che prevede il tiro a segno tra le materie di insegnamento: “Portano gli studenti al poligono e li addestrano a fare centro con bersagli fissi. Poi, magari ai più bravi – commenta sarcastico – prima della maturità insegneranno a centrare dei nigeriani in movimento, ma per ora i bersagli ...

Florida - Trump : “Affrontare la questione della salute mentale per rendere sicure le scuole”. E non risponde sulle Armi : Parla di tutto, ma non tocca mai il tema della vendita e dell’accesso facile alle armi. “Nessun bambino, nessun insegnante dovrebbe mai essere in pericolo in una scuola americana”, esordisce il presidente Donald Trump nel messaggio alla nazione dopo la strage nel liceo di Parkland. “Non siete soli, non sarete mai soli. La nostra nazione, con il cuore pieno di dolore, prega per le vittime e per le loro famiglie”, ...