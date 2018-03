Apple Music ha 38 milioni di abbonati : ... il dirigente Apple fa notare che c'è ancora molto spazio per crescere, dato che ci sono circa due miliardi di persone che potrebbero potenzialmente abbonarsi ai vari servizi di Musica streaming. Cue ...

Fiat Chrysler e Volkswagen offrono Apple Music su alcuni modelli : Nel dettaglio, l'Apple avrebbe stilato un accordo con due grandi aziende automobilistiche il quale prevede di inclusione con prova gratuita al servizio di streaming Musicale Apple Music in alcuni ...

Le nuove auto Fiat Chrysler e Volkswagen regalano Apple Music : L'offerta si rivolge soprattutto a chi preferisce pagare un abbonamento per il servizio di ascolto in streaming della Musica piuttosto che pagare il download delle singole canzoni. Un approccio cloud ...

Nuovo record per Rihanna : è la prima cantante donna a superare i 2 MILIARDI di streaming su Apple Music : Rihanna è una delle poche star della Musica in grado di infrangere record su record anche quando non ha singoli o album fuori. via GIPHY RiRi ha raggiunto un Nuovo, importante traguardo: è la prima artista donna a superare i 2 MILIARDI di ascolti in streaming su Apple Music. Congratulazioni! [arc id=”16e1b8dc-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] La notizia è stata diffusa in occasione delle Giornata Internazionale della donna. Apple Music ...

Nuovo update per Apple Music su Android : Grazie a questa applicazione, chi ha attivato il servizio Apple Music , prova gratuita di 3 mesi, costo successivo 9,99' al mese, può ascoltare i brani in streaming, gestire le playlist, accedere ...

Un po' di Apple dentro al robot : aggiornata l'app Apple Music per Android - : ... app che consente di ottenere accesso illimitato alla libreria Musicale in streaming di Cupertino. Apple spiega che l'aggiornamento 'migliora notevolmente la stabilità, garantendo una riproduzione ...

Fiat e Volkswagen regalano 6 mesi di Apple Music a chi acquista un'auto con CarPlay : I clienti che acquistano una nuova Volkswagen con supporto CarPlay potranno accedere gratuitamente alla piattaforma di streaming Apple Music per un periodo di 6 mesi. Gli acquirenti già registrati ad ...

Apple Music per Android si aggiorna con nuove feature e stabilità migliorata : Apple Music per Android si aggiorna in queste ore alla versione 2.4.0 ed introduce alcune nuove feature e miglioramenti nella stabilità generale dell'applicazione. Le nuove feature arricchiscono l'esperienza di fruizione dei video Musicali. Scopriamo insieme il nuovo aggiornamento di Apple Music per Android. L'articolo Apple Music per Android si aggiorna con nuove feature e stabilità migliorata è stato pubblicato per la prima volta su ...

Fiat Chrysler e Volkswagen offriranno sei mesi di Apple Music - : Anche l'iniziativa di Volkswagen partirà da maggio : gli utenti europei che acquistano un'auto di questo produttore con supporto CarPlay potranno accedere gratuitamente alla piattaforma di streaming ...

Apple Music vale 10 miliardi di dollari : Secondo Iovine, la differenza è però che Apple Music è solo una minima parte dell'intera economia di Apple, mentre il servizio streaming Musicale è il cuore di Spotify e sta a loro in primis capire ...

Apple Music vale 10 miliardi di dollari - nel 2017 è cresciuta del 91% - : Contro i 156 milioni di utenti totali di Spotify di cui 71 milioni paganti, Apple Music ora si stima abbia 36 milioni di abbonati a pagamento, quindi la metà del servizio di streaming più a lungo sul ...

L'abbonamento Studenti per Apple Music arriva in 82 nuovi paesi : Apple ha esteso L'abbonamento Studenti per Apple Music a 82 nuovi paesi, così da offrire a sempre più persone di poter attivare il servizio di Musica streaming a metà prezzo. Come riportato da Rene Ritchie di iMore, a partire da oggi l' abbonamento Studenti di Apple Music sarà attivo in 79 nuovi paesi tra i quali figurano Israele, Malesia, ...

L'abbonamento Studenti per Apple Music arriva in 82 nuovi paesi : Apple ha esteso l' abbonamento Studenti per Apple Music a 82 nuovi paesi, così da offrire a sempre più persone di poter attivare il servizio di Musica streaming a metà prezzo. Come riportato da Rene Ritchie di iMore, a partire da oggi l' abbonamento Studenti di Apple Music sarà attivo in 79 nuovi paesi tra i quali figurano Israele, Malesia, ...

Apple Music a metà prezzo : sconti per studenti in arrivo in altri 82 paesi - : L'espansione dello sconto Apple Music per studenti contribuirà a incrementare il numero totale degli abbonati al servizio in streaming di Cupertino che da gennaio 2018 conta 36 milioni di utenti, ...