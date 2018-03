Apple ha messo le mani sulla ' Netflix delle riviste'

agi

(Di martedì 13 marzo 2018)ha acquistato Texture, la app considerata la 'dei magazine'. A rivelarlo è il Financial Times, che non rende però noti i termini finanziari dell'accordo. Lanciata nel 2010, Texture con un abbonamento di 10 dollari al mese consente di avere accesso illimitato all'edizione online di 220 pubblicazioni settimanali e mensile, tra le quali testate prestigiose come People, The New Yorker, Vanity Fair, National Geographic e Vogue. Il modello di business somiglia a quello di Hulu, la rivale dinel settore dei contenuti video in streaming. Dietro Texture ci sono sei grandi case editrici di giornali come Condé Nast, Hearst e News Corp. "Siamo entusiasti che Texture si unisca ad, insieme a un impressionante catalogo didi molti dei principali editori del mondo", afferma ...