Apple ha messo le mani sulla 'Netflix delle riviste' : Apple ha acquistato Texture, la app considerata la 'Netflix dei magazine'. A rivelarlo è il Financial Times, che non rende però noti i termini finanziari dell'accordo. Lanciata nel 2010, Texture con un abbonamento di 10 dollari al mese consente di avere accesso illimitato all'edizione online di 220 pubblicazioni settimanali e mensile, tra le quali testate prestigiose come People, ...